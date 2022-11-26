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  4. Şırnak'ta 5 bin kişilik aşiret düğünü! Takı miktarı dudak uçuklattı

Şırnak'ta 5 bin kişilik aşiret düğünü! Takı miktarı dudak uçuklattı

26.11.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Gülyazı köyünün Irak sınırında, Kerem Enc (25) ve Çiğdem Oflu (23) çiftinin 2 gün süren düğününe 5 bin kişi katıldı. Yöresel kıyafetli davetlilere, 350 kilo etli yemek ikram edildi. Çifte, düğünde takılan para ve altın miktarı ise dudak uçuklattı.

Şırnak'ta 5 bin kişilik aşiret düğünü! Takı miktarı dudak uçuklattı

Şırnak Uludere’nin Irak sınırı yakınındaki Gülyazı köyünde Kerem Enc ile Çiğdem Oflu çiftinin 2 gün süren düğünü yapıldı. Düğüne ilçedeki protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dahil 5 bin kişi katıldı. Davetlilere, 350 kilo etli yemek dağıtıldı.

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Sabahın erken saatlerinde başlayan düğünde yöresel giysili davetliler, akşama kadar Kürtçe ve Türkçe müzikler eşliğinde uzun halay zinciri oluşturdu. Metrelerce uzanan halay zinciri, havadan görüntülendi. Gelin ve damada 500 bin TL para ve 300 bin TL değerinde altın takıldı.

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'Tıvorlu İsmail' olarak bilinen fenomen şarkıcı İsmail Aşkan da davetliler arasındaydı. Aşkan diğer davatlilerle birlikte halaya eşlik etti.

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Damadın ağabeyi iş insanı Mikail Enc, düğüne katılan davetlilere teşekkür ederek, "Metrelerce uzanan halay görüntüleri için gurur duyduk. Gelen tüm kanaat önderlerine, siyasi parti liderlerine ve katılımcılara teşekkür ederim" dedi.

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Damat Kerem Enc ise çok heyecanlı olduğunu belirterek, gelen herkese kendisi ve ailesi adına teşekkür ettiğini söyledi.

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(DHA)

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