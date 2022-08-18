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Şişkinliğin nedeni yorgunluk değil: Önleminizi alın! Diyabet nedir? Diyabet belirtileri nelerdir?

18.08.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyabet toplumda en sık görülen hastalıkların başında geliyor. Tüm sağlığı etkileyen diyabeti önceden teşhis etmek ve uygun tedavi yöntemlerini uygulamak sağlık için çok büyük önem taşıyor. Uzmanlar ayaklarınızda gördüğünüz değişimlerin diyabet belirtisi olabileceğini belirtiyor.

Şişkinliğin nedeni yorgunluk değil: Önleminizi alın! Diyabet nedir? Diyabet belirtileri nelerdir?

Ayaklar zaman zaman ayakta fazla durmaktan veya ödemden dolayı şişebiliyor, kızarabiliyor. Genellikle önemsiz görülerek göz ardı edilen bu durum sürekli olarak tekrarlanıyorsa altında yatan neden ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Her yıl binlerce insana diyabet tanısı konuyor. Diyabetin etkilerini azaltmak için hastaların yaşam alışkanlıklarını değiştirmeleri gerekiyor. Hastalığın erken teşhis edilip daha sağlıklı bir yaşama alışma sürecini hızlandırmak organların tehlikeye girme riskini azaltıyor. Uzmanlar diyabet belirtileri için ayaklarınıza bakmanızı ve ayağınızda yaşanan değişik görüntüler varsa doktora başvurmanızı öneriyor.

AYAKLARDAKİ DİYABET BELİRTİLERİ

Yeni Proje - 2022-08-18T111926.723

Diyabetli kişilerin ayaklarında yaşadığı başlıca iki sorun sinir hasarı ve periferik vasküler/arter hastalığıdır (PAD). Diabetes UK, ayaklarda aşağıdaki semptomlardan herhangi birini fark ederseniz doktora gitmeniz konusunda uyarıyor:

Karıncalanma hissi veya iğne batması (uyuşma gibi)
Ağrı (yanma)
Donuk bir ağrı
Ayaklarınızda parlak, pürüzsüz bir cilt
Bacaklarınızda ve ayaklarınızda kıl dökülmesi
Ayaklarınızda veya bacaklarınızda his kaybı
Şişmiş ayaklar
İyileşmeyen yaralar
Dinlenirken veya yürürken baldırlarınızda kramp.

NHS'ye göre PAH belirtileri, erkeklerde erektil disfonksiyon, bacaklarda cilt renginin değişmesi ve kas kaybı da içerebilir. PAH'ın diyabet olmayan diğer nedenleri arasında sigara içmek, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol bulunur. Diyabetli kişilerin genellikle ayak tırnaklarını etkileyen onikomikoz adı verilen mantar enfeksiyonu riski de artar. Bu renksiz, kalın ve kırılgan tırnaklara yol açar.

ENFEKSİYONA YOL AÇABİLİR

Şeker hastalarına kesiklere, yaralara, kırmızı noktalara, şişme veya sıvı dolu kabarcıklara ve tırnak batmasına dikkat etmeleri söylenir, çünkü bunların hepsi
enfeksiyona yol açabilir. Daha az darbe akışı da bu yaraların iyileşmesini zorlaştırır.

DİYABET NEDİR?

Yeni Proje - 2022-08-18T112007.782

Halk arasında genel olarak şeker hastalığı olarak tabir edilen Diabetes Mellitus, genel olarak kanda glukoz (şeker) seviyesinin normalin üzerine çıkması, buna bağlı olarak normalde şeker içermemesi gereken idrarda şekere rastlanmasıdır. Farklı türevleri bulunan diyabet hastalığı, ülkemizde ve dünyada en sık rastlanan hastalıklar arasında yer alır. Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun sağlamış olduğu istatistiki verilere göre her 11 yetişkinden biri diyabet hastalığına sahip olmakla birlikte her 6 saniyede 1 birey diyabet kaynaklı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

DİYABET BELİRTİLERİ NELERDİR?

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Diyabet hastalığı, bireylerde kendini üç temel belirti ile gösterir. Bunlar normalden fazla yemek yeme ve doymama hissi, sık idrara çıkma, ağızda kuruluk ve tatlılık hissi ve buna bağlı olarak aşırı su içme isteği olarak sıralanabilir. Bunun haricinde kişilerde görülebilecek diğer diyabet belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

  • Halsizlik ve yorgunluk hissi
  • Hızlı ve istemsiz kilo kaybı
  • Bulanık görme
  • Ayaklarda uyuşma ve karıncalanma şeklinde rahatsızlık hissi
  • Yaraların normalden daha geç iyileşmesi
  • Ciltte kuruluk ve kaşıntı
  • Ağızda aseton benzeri koku oluşumu

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