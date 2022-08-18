Şişkinliğin nedeni yorgunluk değil: Önleminizi alın! Diyabet nedir? Diyabet belirtileri nelerdir?

Ayaklar zaman zaman ayakta fazla durmaktan veya ödemden dolayı şişebiliyor, kızarabiliyor. Genellikle önemsiz görülerek göz ardı edilen bu durum sürekli olarak tekrarlanıyorsa altında yatan neden ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Her yıl binlerce insana diyabet tanısı konuyor. Diyabetin etkilerini azaltmak için hastaların yaşam alışkanlıklarını değiştirmeleri gerekiyor. Hastalığın erken teşhis edilip daha sağlıklı bir yaşama alışma sürecini hızlandırmak organların tehlikeye girme riskini azaltıyor. Uzmanlar diyabet belirtileri için ayaklarınıza bakmanızı ve ayağınızda yaşanan değişik görüntüler varsa doktora başvurmanızı öneriyor.

AYAKLARDAKİ DİYABET BELİRTİLERİ

Diyabetli kişilerin ayaklarında yaşadığı başlıca iki sorun sinir hasarı ve periferik vasküler/arter hastalığıdır (PAD). Diabetes UK, ayaklarda aşağıdaki semptomlardan herhangi birini fark ederseniz doktora gitmeniz konusunda uyarıyor:

Karıncalanma hissi veya iğne batması (uyuşma gibi)

Ağrı (yanma)

Donuk bir ağrı

Ayaklarınızda parlak, pürüzsüz bir cilt

Bacaklarınızda ve ayaklarınızda kıl dökülmesi

Ayaklarınızda veya bacaklarınızda his kaybı

Şişmiş ayaklar

İyileşmeyen yaralar

Dinlenirken veya yürürken baldırlarınızda kramp.

NHS'ye göre PAH belirtileri, erkeklerde erektil disfonksiyon, bacaklarda cilt renginin değişmesi ve kas kaybı da içerebilir. PAH'ın diyabet olmayan diğer nedenleri arasında sigara içmek, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol bulunur. Diyabetli kişilerin genellikle ayak tırnaklarını etkileyen onikomikoz adı verilen mantar enfeksiyonu riski de artar. Bu renksiz, kalın ve kırılgan tırnaklara yol açar.

ENFEKSİYONA YOL AÇABİLİR

Şeker hastalarına kesiklere, yaralara, kırmızı noktalara, şişme veya sıvı dolu kabarcıklara ve tırnak batmasına dikkat etmeleri söylenir, çünkü bunların hepsi

enfeksiyona yol açabilir. Daha az darbe akışı da bu yaraların iyileşmesini zorlaştırır.

DİYABET NEDİR?

Halk arasında genel olarak şeker hastalığı olarak tabir edilen Diabetes Mellitus, genel olarak kanda glukoz (şeker) seviyesinin normalin üzerine çıkması, buna bağlı olarak normalde şeker içermemesi gereken idrarda şekere rastlanmasıdır. Farklı türevleri bulunan diyabet hastalığı, ülkemizde ve dünyada en sık rastlanan hastalıklar arasında yer alır. Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun sağlamış olduğu istatistiki verilere göre her 11 yetişkinden biri diyabet hastalığına sahip olmakla birlikte her 6 saniyede 1 birey diyabet kaynaklı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

DİYABET BELİRTİLERİ NELERDİR?

Diyabet hastalığı, bireylerde kendini üç temel belirti ile gösterir. Bunlar normalden fazla yemek yeme ve doymama hissi, sık idrara çıkma, ağızda kuruluk ve tatlılık hissi ve buna bağlı olarak aşırı su içme isteği olarak sıralanabilir. Bunun haricinde kişilerde görülebilecek diğer diyabet belirtileri şu şekilde sıralanabilir: