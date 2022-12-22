Şişli'de demir sopalı ve kürekli kavga! Kağıt toplayıcıları ile mahalleli birbirine girdi

Olay, dün saat 17.45 sıralarında Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kağıt toplayıcıları, daha önce otel olarak kullanılan boş binanın önündeki hurdaları almak istedi. Çevre sakinleri kağıt toplayıcılarına tepki gösterdi. Bunun üzerine aralarında tartışma çıktı.

DEMİR SOPALAR VE KÜREKLE SALDIRDILAR

Kağıt toplayıcıları, yanlarında getirdikleri demir sopalar ve kürekle mahalle sakinlerine saldırdı. Mahalle sakinleri, bir apartmana girerek polisin gelmesini bekledi. Kağıt toplayıcıları, daha sonra hurdaları da alarak hızla olay yerinden uzaklaştı.O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri kaçan kağıt toplayıcılarını bulmak için çalışma başlattı. (DHA)



