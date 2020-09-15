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  4. Şişli'de kadını otomobilden attılar! Ezilmekten son anda kurtuldu

Şişli'de kadını otomobilden attılar! Ezilmekten son anda kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 10:21 | Son Güncelleme

İstanbul Şişli'de seyir halindeki otomobilden kimliği belirsiz kişilerce atılan ve akan trafiğin ortasına düşen kadın araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, Okmeydanı bağlantı yolunda dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Kasımpaşa istikametinde giden beyaz otomobilde yolculuk yapan kadın, yola atıldı. Olayın ardından otomobildekiler durmayarak hızla kaçtı.

YARDIMINA ÇEVREDEKİLER YETİŞTİ

Çevredeki vatandaşlar, araçları durdurup akan trafiğin ortasında kalan kadına yardım etti. Kamyonet sürücüsü, yol ortasında yatan kadını son anda fark edip durabildi. Hafif şekilde ayağından yaralanan kadın çevredeki vatandaşlar tarafından yolun ortasından alınıp kaldırıma oturtuldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı kadın, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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