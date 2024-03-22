Şişli trafiğinde korna kavgası! Polisin yanında araca yumruk attı! O anlar kask kamerasına yansıdı

Olay, Şişli Esentepe Mahallesi Barbaros Bulvarı’nda öğle saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre bir cipin sürücüsü seyir halinde olan başka bir araca korna çaldı. Cip sürücüsünün korna çalmasına sinirlenen otomobilin sürücüsü aracından inerek cipe doğru ilerledi.

POLİS MEMURU ARAYA GİRDİ

Öfkelenen sürücü, cipin camına yumruk atmaya başladı. Olay anını anbean kask kamerası ile kaydeden motosiklet sürücüsü ve bir polis memuru sürücüyü sakinleştirip uzaklaştırmaya çalıştı. Polisin araya girmesiyle tartışma uzamadan son bulurken, sürücüler araçlarına binerek yollarına devam etti. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

