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Site yönetimi toplantısı sırasında korkunç olay! Paralimpik sporcu dehşeti yaşadı

19.07.2023 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'de iddiaya göre, bir sitede yapılan toplantıda aidatlar görüşüldüğü sırada tartışma çıktı. Çıkan tartışmada 35 yaşındaki paralimpik sporcu A.Ö. silahla vurularak ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı sporcu tedavi altına alındı. Site toplantısında gerçekleşen silahlı saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Site yönetimi toplantısı sırasında korkunç olay! Paralimpik sporcu dehşeti yaşadı

Olay, saat 21.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 23. Bölgede bulunan sitede düzenlenen toplantıda aidatlar görüşüldüğü sırada tartışma çıktı. Tartışma sırasında blok yöneticisi olduğu belirtilen T.A., site yönetiminde başkan yardımcısı olarak görev yapan paralimpik sporcu A.Ö.'ye (35) silahla ateş açtı.

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A.Ö. kanlar içinde yere yığılırken, saldırıyı gerçekleştiren T.A., hızla olay yerinden uzaklaştı. Site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan A.Ö.'ye ilk müdahalede bulunduktan sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir hastanesine kaldırdı. A.Ö.'nün ameliyata alındığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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POLİS EKİPLERİ DETAYLI İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelen polis ekipleri siteye ait güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin silahını ateşlediği toplantı salonunda polis ekipleri detaylı çalışma yaptı. Site sakinlerinden olayla ilgili bilgi alan Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Site toplantısı sırasında sporcu A.Ö.'nün yaralandığı silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Toplantı sürerken, bir anda silahla masadakilerin üzerine yönelen T.A., 3 el art arda ateş etti.

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Toplantıya katılanlar olayın şoku ile ne yapacağını şaşırırken, A.Ö. koltukta kurşunların hedefi oldu.

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Şüphelinin salondan ayrılması ve yere yığılan yaralı sporcuya yanında bulunanların müdahalesi görüntülere yansıdı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir silahlı saldırı paralimpik

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