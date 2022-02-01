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Sivas'ın donduran soğuğu akan suyu da dondurdu! Sabah geldiklerinde şaşkına döndüler

01.02.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas’ta bu yıl hasretle beklenen kar da yağdı. Yağan karın ardından havalar daha da soğudu. Abdulvahapgazi Mahallesi muhtarı Gazi Düzarduç’un yaşadığı ilginç olay da, havanın ne kadar soğuk olduğunu gözler önüne serdi. Düzarduç, ''Geçtiğimiz gece, muhtarlığımızda soğuk olduğundan boruların donmaması için muslukları açık bırakıp gitmiştik. Sabah geldiğimizde musluktan akan suyun donduğunu gördük'' diyerek başlarına gelen olayı anlattı.

Sivas'ın donduran soğuğu akan suyu da dondurdu! Sabah geldiklerinde şaşkına döndüler

Sivas’ta bir muhtar gece borular donmasın diye muhtarlığın suyunu açık bıraktı, sabah geldiğinde akan suyun bile donduğunu gördü. Abdulvahapgazi Mahallesi muhtarı Gazi Düzarduç, akşam muhtarlıktan çıkarken su borusunun donmaması için muhtarlık binasındaki musluğu açık bıraktı. Sabah geldiğinde ise akan suyun bile donduğunu gördü. Lavabonun içerisindeki su ve musluktan akan su donmuştu. Musluk kullanılmaz hale geldiği için sökerek musluğu değiştirmek zorunda kaldı. Bu anları cep telefonu ile görüntüleyip sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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GÜNDÜZ EKSİ 15, GECE EKSİ 30

Düzarduç, Sivas’ın soğuğu ile güzel olduğunu belirterek, “Sivas’ta her zaman soğuk vardı ama yıllardır özlemini çektiğimiz kar yoktu. Rabbim kısmet etti güzel bir kar yağdı. Yağan karın ardından gündüz eksi 15 geceleri ise eksi 30’a varan soğuklar yaşanıyor. Geçtiğimiz gece, muhtarlığımızda soğuk olduğundan boruların donmaması için muslukları açık bırakıp gitmiştik. Sabah geldiğimizde lavabonun içerisinde biriken suyun da, musluktan akan suyun da donduğunu gördük. Boruların patlamaması, hasarın artmaması için buzu kırıp musluğu değişmek zorunda kaldık. Sivas soğuğu ile güzel” şeklinde konuştu.

(İHA)

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Sivas
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