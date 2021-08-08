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  4. Sivas'ta adrenalin tutkunlarını ağırlayacak "cam seyir terası" ziyarete açıldı

Sivas'ta adrenalin tutkunlarını ağırlayacak "cam seyir terası" ziyarete açıldı

08.08.2021 02:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası başta olmak üzere tarihi konakları ve kalesiyle çok sayıda turisti ağırlayan Sivas'ın Divriği ilçesinde, kayalıkların üzerine inşa edilen "cam seyir terası"nın açılışı yapıldı.

Sivas'ta adrenalin tutkunlarını ağırlayacak "cam seyir terası" ziyarete açıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valiliği himayesinde, İl Özel İdaresi ve Divriği Kaymakamlığının iş birliğinde, Divriği ERMADEN başta olmak üzere hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilen yaklaşık 200 metre yüksekliğindeki seyir terası hizmete girdi.

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"İLK ADIMI ATTIĞIM ZAMAN DİZLERİM TİTREDİ"

Vali Salih Ayhan, bir yıllık çalışmayla ilçeye çok güzel bir değer kazandırdıklarını belirtti.

Cam terastan aşağıya bakıldığında heyecan uyandırdığını aktaran Ayhan, "Ben de ilk adımı attığım zaman dizlerim titredi, ayaklarımın bağı kesildi ama zamanla alıştım. Çünkü teknik kapasitesi çok yüksek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için de özen gösterildi. Bundan dolayı korkulacak, ürkecek bir durum yok ama ilk adımı atmak asıl önemli olan, sonra alışıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz da tarihi ve kültürel güzellikleriyle hafızalarda iz bırakan ilçeye yeni bir değer kazandırdıklarını kaydetti.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise seyir terasıyla Divriği'nin yarınının bugünden daha güzel olacağını anlattı.

Divriği Kaymakamı Mehmet Bek ve Belediye Başkanı Hakan Gök de emeği geçenlere teşekkür etti. (AA)

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