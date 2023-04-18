SİVAS'TA DEPREM! 18 Nisan 2023 deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? Sivas 3.9 ile sallandı

Deprem ile ilgili son dakika haberleri haftanın ikinci günü çok sayıda vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi internette konuya dair araştırma yapıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. İşte 18 Nisan 2023 Salı günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SİVAS'TA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Sivas'ta saat 14.40 sıralarında 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasatahanesi'nden yapılan açıklamada, depremin 5.0 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

AFAD depremin şiddetini 3.6 olarak duyurdu.

AFAD'ın verilerine göre merkez üssü Gürün olan derprem 7 km derinlikte gerçekleşti.



