Sivas'ta kerpiç evin çatısı çöktü: 2 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, tek katlı kerpiç evin çatısının çökmesi sonucu iki kardeş yaralandı.

Yıldızeli ilçesine bağlı Nevruz köyünde, kerpiç evin çatısı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökme sırasında evde bulunan Beytullah (13) ve kardeşi Feyzullah Yılmaz (15) enkaz altında kaldı.

Köylülerin haber verdiği sağlık ekipleri kardeşlere ulaşamayınca Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri çağrıldı.

Ekiplerin enkazdan yaralı çıkardığı 2 kardeş, Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

