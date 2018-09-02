HABER

Sivas'ta kerpiç evin çatısı çöktü: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 21:49 | Son Güncelleme

Sivas'ta kerpiç evin çatısı çöktü: 2 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, tek katlı kerpiç evin çatısının çökmesi sonucu iki kardeş yaralandı.

Yıldızeli ilçesine bağlı Nevruz köyünde, kerpiç evin çatısı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökme sırasında evde bulunan Beytullah (13) ve kardeşi Feyzullah Yılmaz (15) enkaz altında kaldı.

Köylülerin haber verdiği sağlık ekipleri kardeşlere ulaşamayınca Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri çağrıldı.

Ekiplerin enkazdan yaralı çıkardığı 2 kardeş, Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

PARTNERRezil eden fotoğraf! Arkalarında olandan habersiz...Rezil eden fotoğraf! Arkalarında olandan habersiz...
Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri'ne Bakan Ersoy da katıldıHayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri'ne Bakan Ersoy da katıldı
TSK açıkladı: ÇNRA namlusu ele geçirildiTSK açıkladı: ÇNRA namlusu ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivas Yıldızeli

En Çok Okunan Haberler

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Savaşın ayak sesleri! İran dini lideri Hamaney orduya emri verdi

Savaşın ayak sesleri! İran dini lideri Hamaney orduya emri verdi

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK açıkladı: ÇNRA namlusu ele geçirildi

TSK açıkladı: ÇNRA namlusu ele geçirildi

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde korkunç kaza: 8 ölü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde korkunç kaza: 8 ölü

Cihaz ücretsiz kartını okumayınca şoför ve yolcu tarafından dövüldü

Cihaz ücretsiz kartını okumayınca şoför ve yolcu tarafından dövüldü

Basın mensuplarını şoke eden çıkış: AA ile ayrı röportaj yapsam iyi olur

Basın mensuplarını şoke eden çıkış: AA ile ayrı röportaj yapsam iyi olur

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.