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Sivas'ta trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 20:58 | Son Güncelleme

Sivas'ta trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Fevzi Şahbaz (19) yönetimindeki 38 UU 138 plakalı otomobil, Gazeteci Burak Erdoğmuş Caddesi Sultan Sokak Kavşağı'nda, Sedat Daş (34) idaresindeki 38 FC 185 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Daş ile aynı araçtaki Özlem (28), Yağmur (8) ve Mevlüt Alperen Daş (5) ve Büşra Tekin (21) yaralandı.

Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Şarkışla trafik kazası

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