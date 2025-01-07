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'Sıvı altın' olarak da biliniyor! Yaşlanmaya meydan okuyan şifa kaynağı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
07.01.2025 09:38
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Mevsimsel virüslerin yayılmasıyla baş gösteren kombo virüs vakalarının artışı bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemini hatırlattı. Diyetisyen Gamze Çakaloğlu, "Et ve kemik suyu, eklem sağlığından cilt elastikiyetine kadar pek çok fayda sağlıyor. Sıvı altın olarak bilinen bu besin, kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmede de etkilidir" dedi. Et ve kemik suyu aynı zamanda cilt elastikiyetini artırarak yaşlanma belirtilerini geciktirebiliyor.

'Sıvı altın' olarak da biliniyor! Yaşlanmaya meydan okuyan şifa kaynağı

Özellikle Covid-19, influenza ve diğer mevsimsel virüslerin aynı anda yayılımıyla ortaya çıkan kombo virüs vakalarının artışı, bağışıklık sistemini güçlü tutmanın önemini bir kez daha gündeme getirdi. Diyetisyen Gamze Çakaloğlu, bağışıklık sistemini güçlendirmede doğru beslenmenin kritik bir rol oynadığını belirterek, sıvı altın olarak bilinen et ve kemik suyunun bu süreçte önemli bir destekleyici olduğunu söyledi.

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Et ve kemik suyunun protein ve kolajen açısından oldukça zengin bir besin olduğunu ve bağışıklık hücrelerinin yenilenmesine katkı sağlayarak enfeksiyonlara karşı direnç oluşturabileceğini söyleyen Dyt. Çakaloğlu, içerdiği mineraller ve amino asitlerle vücudu besleyerek hem enerji verdiğini hem de hastalık dönemlerinde toparlanmayı hızlandırabileceğini söyledi.

'KEMİK SUYUNUN BESLEYİCİ İÇERİĞİ'

ilikli kemik suyu

Et ve kemik suyu gibi geleneksel ve besleyici gıdaların özellikle kış aylarında artan viral enfeksiyonlara karşı korunmada önemli bir destek sağladığının altını çizen Dyt. Gamze Çakaloğlu, insan sağlığına olan faydalarını anlattı. Çakaloğlu, et ve kemik suyunun, uzun süre kaynatılan kemiklerden elde edilen bir sıvı olduğunu ve içerdiği yüksek miktarda kolajen, amino asitler ve minerallerle sağlıklı bir yaşam için önemli bir kaynak teşkil ettiğini belirtti.

Kolajenin cilt, kemikler, kaslar ve bağ dokularının sağlıklı yapısını desteklediğini vurgulayan Çakaloğlu, şunları söyledi:

cilt öncesi sonrası

“Et ve kemik suyunda bulunan bu proteinin cilt elastikiyetini artırarak yaşlanma belirtilerini geciktirebilir ve eklem ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur. Et ve kemik suyu, bağışıklık sistemini destekleyen, kas fonksiyonlarını iyileştiren değerli mineraller açısından zengin bir besin.

bağışıklık sistemi2

İçeriğindeki magnezyum, potasyum ve selenyum gibi minerallerin, bağışıklık hücrelerinin daha etkili çalışmasını sağlarken, kasların enerji üretimini ve fonksiyonlarını da destekliyor. Özellikle kış aylarında artan viral enfeksiyonlara karşı vücudu güçlendirmek için bu tarz besleyici gıdalar düzenli olarak tüketilmeli. Bu geleneksel besin kaynağı, hem genel sağlık hem de bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle günlük beslenme rutinine dahil edilmeli.”

KİLO KONTROLÜNE YARDIMCI OLUYOR

Et ve Kemik suyu, sığır, koyun, tavuk veya hindi gibi hayvanların et ve kemiklerinin 12 ila 24 saat boyunca su içinde uzun süre kaynatılmasıyla elde edilen, son derece besleyici ve özel bir et suyu olduğunu aktaran Dyt. Gamze Çakaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

yaşlanma kırışıklık before after

“Bu süre zarfında kemiklerden salınan kolajen, protein ve çeşitli mikronutrientler, kemik suyunu adeta bir besin deposuna dönüştürür. Kolajen ve protein açısından oldukça zengin olan bu besin, vücuttaki cilt, kaslar, kemikler ve bağ dokuları gibi temel yapı taşlarına güç, destek ve esneklik kazandırır.

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Özellikle kolajen, cildin elastikiyetini artırarak yaşlanma belirtilerini geciktirirken, kemik ve eklem sağlığını destekleyerek hareket kabiliyetini korumaya yardımcı olur. Protein içeriği ise sadece kasları ve dokuları inşa etmekle kalmaz, aynı zamanda bağışıklık sistemi fonksiyonlarını destekler, kan basıncının düzenlenmesine katkıda bulunur, kemik yoğunluğunu korur ve uzun süre tok tutarak kilo yönetiminde etkili bir rol oynar.”

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
kemik suyu kırmızı et kemik bağışıklık kolajen
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