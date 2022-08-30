Siyasi kulisleri hareketlendiren 'Abdullah Gül' iddiası! "Kemal Bey aday olursa kazanma şansı yok"

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesi siyaset kulislerini hareketlendirecek yeni bir iddia ortaya atıldı. Millet İttifakı'nın henüz adayını belirlemediği siyasi ortamda, CHP'li bir ismin eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

TV100 ekranlarında canlı yayınlanan 'Taksim Meydanı' programında, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç'in ortaya attığı iddiaya göre, CHP'den bir milletvekilinin eski Cumhurbaşkanı Gül ile iletişim kurduğu öne sürüldü.

Şaban Sevinç, canlı yayında konuyla ilgili şunları kaydetti:



"Sizlere CHP'li bir milletvekilinin Abdullah Gül ile yaptığı diyaloğu anlatacağım. Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı olması hevesini, kendisini ziyarete giden milletvekillerine bildiriyor. CHP'li vekil diyor ki: 'Sizin adaylığınız konuşuluyor, bizim partililer size oy vermez, size çok tepkililer.' Bunun üzerine Abdullah Gül, 'Niye vermesinler, Tayyip'e mi verecekler' diyor. CHP'li vekil ise, 'Oy kullanmaya gitmezler' ifadelerini kullanıyor. Sonrasında ise Abdullah Gül, 'O zaman Tayyip'in devam etmesini istiyorlar' sözlerini kaydediyor.

"KILIÇDAROĞLU'NUN KAZANMA ŞANSI YOK"

Diyaloğun devamında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konuşuluyor. Abdullah Gül, 'Kemal Bey'in Türkiye'de kazanma şansı yok. Bu ismi konuşulanların hiçbiri olmaz. Bu makam çocuk oyuncağı değil. Beypazarı Belediye Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı için referans olmaz.' ifadesini kullanıyor. Bunlar son 2 ay içinde yapılmış görüşmeler."

ESKİ CUMHURBAŞKANI GÜL VİDEO PAYLAŞMIŞTI

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cumhurbaşkanı olduğu dönemde ulusal bayramlara katılmadığına yönelik eleştirilere videolu yanıt vermişti.

Katıldığı ulusal bayramlara ilişkin görsellerin yer aldığı bir link paylaşan Abdullah Gül, bütün ulusal bayramlara katıldığını, 7 yıllık cumhurbaşkanlığı süresi içerisinde sadece bir kez Kırgızistan ziyaretindeki rahatsızlığı nedeniyle ziyaretlere katılamadığını söylemişti.

