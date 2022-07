Sizi güneşten korumakla kalmayıp modaya da uyduracak en uygun şapka çeşitleri

Güneş, yaz aylarında sıcak ve keyifli bir atmosfer oluşturuyor olsa da bazen eziyete dönüşebiliyor. Tatillerde güneşten korunmak için şapka kullanımı oldukça önemli. Şapkalar, yüzü ve başı güneşten korumanın yanı sıra bir aksesuar olarak da kıyafetlere uyum sağlıyor. Bu sebeple doğru şapka seçimi de önem kazanıyor. Yaz aylarında güneşin kavurucu sıcağından koruyan ve tarzı ile hayran bırakan şapka modellerini birlikte inceleyelim.

1. Yüzünüze gelen güneşi tamamen kesecek: DeFacto Leopar Desenli Hasır Vizör Şapka

Duruşu ile farklı bir tarz yakalayacağınız DeFacto Leopar Desenli Hasır Vizör Şapka, boyutu ve hasır yapısı ile oldukça ilgi çekici bir model. Hasır tasarımının yanında kenarlarına yerleştirilen leopar şeritler de şapkayı eşsiz bir model hâline getiriyor. Yüzü tamamen koruyan ve sık işlemesi ile güneşi tamamen kesen bu üründe üst bölüm açık kalırken arkasında ayarlanabilir çıtçıt bant yer alıyor. İç bölgede şakaklara ve alına değen alanlar ise hasırdan değil bezden oluşuyor. Bu durum da cildin tahriş olmasını önlüyor.

2. Siyahın asil duruşu ile tatillerinize şıklık katın: Remsa Mayo Hasır Deniz Kabuklu Siyah Şapka

Bir şapkanın sadece güneşten koruması sizin için yeterli değilse şıklığınıza şıklık katacak Remsa Mayo Hasır Deniz Kabuklu Siyah Şapka sizler için ideal bir seçim olabilir. Ürün; 55 cm eni ile yüzünüzü, başınızı, hatta boynunuzu güneş ışınlarından koruyor. Örme tekniği ile üretilen şapkanın üst kısmında modele farklılık katan ve tatil ruhunu yansıtan deniz kabukları yer alıyor. Son derece zarif bir modeli olan şapka; tatillerde kolaylıkla yanınızda götürebileceğiniz, katlanarak taşınabilen harika bir ürün. Ayrıca hasır örme arasında boşluklar bulunmuyor ve sık yapısı ile başı tam kavrıyor.

3. Tatilde de sadeliği benimseyenler için Koton Kadın İşlemeli Pamuklu Şapka

Tatilde de gündelik yaşamda da sade ve özgün olmak istiyorsanız Koton Kadın İşlemeli Pamuklu Şapka modelini tercih edebilirsiniz. Üzerinde "Jet'aime" işlemesi bulunan bu özel şapka, beyaz rengiyle yazın enerjisini yansıtıyor. Üstelik kullanım sonrası makinede yıkanabiliyor. Standart bedeni ile herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilen %100 pamuklu ürün, cilt sağlığı için de herhangi bir olumsuz etki barındırmıyor. Baş bölgesinde herhangi bir sıkılık ya da baskı da yaratmıyor. Güneş ışınlarını içine hapsetmeden geri yansıtan ürün, böylece başınıza güneş geçmesini engelliyor.

4. Kolay kombinlenebilir şapka önerisi: Ny Askeri New York Kadın Kamuflaj Fileli Şapka

Kamuflaj desenin sportif tarzı ile yaz aylarında benzersiz bir şıklığa sahip olabilirsiniz. Ny Askeri New York Kadın Kamuflaj Fileli Şapka, her ortama ve her kombine uyum sağlayabilen bir parça olarak öne çıkıyor. Fileli yapısı, saç derisinin hava almasını sağlıyor ve terlemeyi önlüyor. Bu sayede sıcaktan kaynaklı isilik ve egzama gibi sorunların da önüne geçiyor. Arka bölümünde ayarlanabilir bant bulunan ürün, her ölçüye uyum sağlayabiliyor. Kolay kullanım imkânı sunan polyester kumaşın üzerinde NY logosu yer alıyor.

5. Her yerde giyilebilecek kurtarıcı bir ürün: Yılmazel Hasır Unisex Kovboy Şapkası

Hem kadınların hem erkeklerin tercih edebileceği, gerek yapısı gerek dokusu ile tarzını herkesin beğeneceği bir model olan Yılmazel Hasır Unisex Kovboy Şapkası; kurtarıcı bir görev görüyor. Geniş boyutu ile kafa derisi, saç, yüz, boyun ve omuzların bir kısmını rahatlıkla güneşten koruyor. Üstelik farklı bir yapısı ve havası bulunuyor. Ayarlanabilir kafa bandı da rahat bir şekilde hareket etmenizi sağlıyor. Uyarmakta fayda var, %100 doğal saman elyafından üretildiği için şapkanın suya batırılmaması gerekiyor. Ürün; kumsalda, turlarda, yürüyüşlerde rahatlıkla kullanılabiliyor.

6. Hiç yokmuş gibi: Koton Kadın Deri Detaylı Hasır Şapka

Sıradan şapkalardan sıkılanlar için yapısı ve görünümü ile farklı bir ürün olan Koton Kadın Ece Sükan x Koton Deri Detaylı Hasır Şapka iyi bir seçenek. Hem güneşi geçirmeyen hem farklı bir tarz yaratma imkanı sunan şapka, makinede yıkamak için uygun. Bej rengi ve hasır örme görünümü ile görenleri etkileyen bu ürünün uç kısmında ve tam tepesinde kahverengi deri parçalar yer alıyor. %100 keten yapısı ile kolayca kullanılabilen ve leke tutmayan bu modeli tatillerde veya gündelik hayatta tercih edebilirsiniz.

7. Gördüğünüz anda etkileneceğiniz tatil şapkası: DeFacto Kadın Nakışlı Kovboy Şapka

Sadece büyüklüğüyle değil detaylarıyla da oldukça beğenilen DeFacto Kadın Nakışlı Kovboy Şapka, gönlünüzü çalmaya geliyor! Kıvrımlı kenarlarının yanında üzerinde deniz kabukları, boncuklar ve hasır ip süslemesi yer alıyor. Tatile giderken bavulunuza kolay bir şekilde sığdırabileceğiniz şapka, güneşe karşı oldukça etkili bir koruma sağlıyor. Kot ve diğer tüm renk parçalara rahatlıkla uyum sağlayan Defacto şapka, başın üst yüzeyinde kaymadan duruyor ve istenilen şekilde oturtulabiliyor. Ayrıca yüzün büyük bir bölümünü güneş ışınlarından koruyor. Tatil şapkanıza karar vermeden önce bu ürüne mutlaka bakmalısınız.

8. Daha minimal modelleri beğeniyorsanız Addax Kadın Bej Şapka

Gündelik tarzına kolayca uyum sağlayabilecek, abartısız ve sade bir model arayanlar Addax Kadın Bej Şapka'yı tercih edebilirler. Son dönemin en trend parçaları arasında yer alan ürün, başınıza güneş geçmesini engelliyor. Makinede kolayca yıkanabilen ve hafifliği ile baş ağrıtmayan model, başınıza kolayca oturuyor. Sağlam dikişleri ve kumaş kalitesi ile uzun yıllar boyunca kullanılabiliyor. Yüzün bir bölümüne gölge düşüren ürün, ışığın gözlerle direkt temas etmesini engellemesinin yanında tarzınıza hoş bir dokunuş yapıyor. Minimal severlere de güzel bir alternatif yaratıyor!

9. Yaz sıcaklarında da muzip tarzı benimseyenlere Kity Boof Bucket Hat Mushroom Ecru Şapka

Yaz aylarında etkinlikler artarken eğlenceli ve muzip tarzını aksesuarlarına da yansıtmak isteyenler, sıradanın dışına çıkan ürün arayışına giriyor. Mantar motifi ile sevimli bir görünüm yakalayan Kity Boof Bucket Hat Mushroom Ecru Şapka, eğlenceli tarzın tamamlayıcı unsuru olarak kullanılabilecek bu ürünlerden biri. Beyaz rengin hakim olduğu model, makinede yıkanabiliyor ve kısa sürede kuruyor. Sade mantar nakışı ise farklı kombinlerle kullanılabilmesine engel olmuyor. Denizde, sahilde, veya gündelik hayatta son dönemin en sık kullanılan şapkaları arasında Kity Boof şapka bulunuyor.

10. Rahatlık ve şıklık bir arada: Silver Hawk W Model Eskitme Şapka

Kot kumaşın farklı bir kullanımını görebileceğiniz Silver Hawk W Model Eskitme Şapka; ön bölümüyle etkili bir güneş koruması sağlarken renkleri ve eskitme tarzıyla kot pantolonlar, kot ceketler ve kot gömleklerle kullanılabiliyor. Kesimi ve dikişleriyle eskitme tarzını son derece etkili bir şekilde yansıtan model, bir şapkadan beklenilen tüm özellikleri taşıyor. Ürün, koyu kot rengin üzerine işlenmiş sarı renk desenlerle güzel bir kontrast yakalıyor. Bu da Silver Hawk W Model Eskitme Şapka'yı her zaman ve her yerde kullanılabilecek kurtarıcı bir ürün haline getiriyor.