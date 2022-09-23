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Sizi hem havalı hem çekici gösterecek cut out detaylı elbise modelleri

22.09.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her sezon farklı modeller göz önüne çıktığı gibi bu yıl ise cut out modelli elbiseler oldukça popüler. Sokaklardan kırmızı halıya kadar birçok insanın üzerinde gördüğünüz bu elbiseler, hem çok şık hem her ortama uyum sağlıyor. Siz de cut out modelli elbiseleri beğeniyorsanız ve üzerinizde görmek istiyorsanız sizler için seçtiğimiz bu ürünlere göz atabilirsiniz. İşte, birbirinden güzel elbiseler...

Sizi hem havalı hem çekici gösterecek cut out detaylı elbise modelleri

Elbiseler, her zaman kurtarıcılığı ve şıklığı ile dolapların gözdesi oluyor. Cut out detaylı elbiseler, partilerden düğünlere hatta gündelik yaşantınızda bile giyebileceğiniz kadar çok seçenek sunuyor. Sonbahar aylarında özel davetlerde de giyebileceğiniz birbirinden güzel parçaları sizin için derledik. Gelin, bu modelleri birlikte inceleyelim.

1. Pililer ve cut out detaylarıyla eğlenceli bir elbise: Kelt Pile Detaylı Cut-out Elbise

Sizi hem havalı hem çekici gösterecek cut out detaylı elbise modelleri

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Siyah renkli, şık ve cut out detaylı elbise arayanlar buraya! Sizi Kelt Pili Detaylı Cut-out Elbise ile tanıştıralım. Hem spor hem şık tasarımı ile o günkü programınıza göre rahatça uyarlayabileceğiniz ürün, spor ayakkabı çeşitleri ya da minik topuklular ile rahatlıkla kombinlenebilir. Yandaki halka detayları ise elbiseye ekstra hava katarak göz doldurur. İki farklı beden seçeneği arasından size uygun olanı alabilir ve sıra dışı siyah elbisenizle ortamlarda şıklığınızı konuşturabilirsiniz. Modeli detaylı şekilde inceleyip sepetinize eklemenizi öneririz.

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2. Hem zarif hem farklı: Dilvin 9131 Yan Büzgülü Asimetrik Elbise

Sizi hem havalı hem çekici gösterecek cut out detaylı elbise modelleri

Büzgülü elbise kategorisinde en zarif parçalardan biri olan Dilvin 9131 Yan Büzgülü Asimetrik Elbise, yanlardaki büzgüleri ve göğüs altındaki kesikli dekoltesi ile stil sahibi görünmenizi sağlar. Pamuk karışımı kumaşı, sıcak günlerde terlemenizi engeller. Bir akşam yemeğine giderken ya da arkadaşlarınızla partilerken size eşlik edebilen elbise, konforlu bir stil vadeder. Minimal küpe ve bileklikler ile zarif bir topuz ile görünümünüzü tamamlayabilirsiniz. Sadeliğin ve şıklığın bir arada bulunduğu Dilvin 9131 Yan Büzgülü Asimetrik Elbise'ye mutlaka şans vermelisiniz.

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3. Triko efsanesi: Uusollecy Kadın Örgü Elbise

Sizi hem havalı hem çekici gösterecek cut out detaylı elbise modelleri

Sonbahar ve kış aylarında dolaplarınızın vazgeçilmesi triko modeller ise Uusollecy Kadın Örgü Elbise'ye bayılacaksınız. Şıklığın yanı sıra gün boyu rahatlık vadeden ürün, her türlü etkinliğe uyum sağlar. Dostlarınız veya iş arkadaşlarınızla yiyeceğiniz bir akşam yemeğinde, kutlamalarda ve hatta alışverişe çıkarken dahi ürünü rahatlıkla giyebilirsiniz. Modelin göğüs altındaki minik dekoltesi, soğuk havalarda üşümeden tarzınızı yansıtmanıza olanak veriyor. Esnek yapısı sayesinde her bedene uyum sağlayabilen bu elbisenin beş farklı renk seçeneği olduğunu söylemeden geçmeyelim. Tarzınıza uygun olan rengi alıp şıklığınızı tamamlayabilirsiniz.

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4. Davetlerde gözler üzerinizde olsun: GAVİEL Rachel Kesik Detaylı Kırmızı Mini Elbise

Sizi hem havalı hem çekici gösterecek cut out detaylı elbise modelleri

Özel günlerinizde giymek için cut out detaylı kıyafet mi arıyorsunuz? GAVİEL Rachel Kesik Detaylı Kırmızı Mini Elbise'yi gördüğünüzde aradığınız modelin tam da bu elbise olduğunu düşünebilirsiniz. Düşük omuz ve kesik detayları ile ürün, hem zarif hem oldukça seksi bir parça olma özelliği taşır. Doğum günleri, düğünler ve her türlü özel davetlerde giymek isteyeceğiniz elbisenin siyah ya da kırmızı renk seçeneklerinden istediğinizi seçebilirsiniz. Elbisenin boynundaki kumaş detayı ise isteğe göre takılıp çıkarılabilir. Uygun fiyatlı ve şık bir elbise arıyorsanız bu ürüne mutlaka göz atmalısınız.

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5. Zamansız bir elbise: ApartFashion Apart Kısa Elbise

Sizi hem havalı hem çekici gösterecek cut out detaylı elbise modelleri

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Eğer renkli ve desenli kıyafetleri seviyorsanız ApartFashion Apart Kısa Elbise, tam size göre olabilir. Bel kısmındaki kesik detayları ile bel kıvrımınızı ortaya çıkaran ürün, şahane bir görünüm sunar. Önden V yaka, arkadan da çapraz bağlı olan elbise, belindeki kemer tokasıyla oldukça dikkat çeker. Topuklu ayakkabı ya da sandaletlerle kombinleyip her türlü etkinlikte rahatlıkla kullanabileceğiniz ürün, yaz aylarında aradığınız serinliği yakalamanıza yardımcı olur. Asla modası geçmeyecek deseninin iki farklı renk seçeneği de bulunur. Beğendiğiniz rengi satın alarak etkileyici görünümünüzün tadını çıkarabilirsiniz.

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6. Minik ve büyüleyici: SOIMISS Kadin Seksi Bodycon Elbise

Sizi hem havalı hem çekici gösterecek cut out detaylı elbise modelleri

Hem cut out detayları hem mini elbiseleri seven kişiler buraya! SOIMISS Kadin Seksi Bodycon Elbise, tam sizin tarzınıza göre bir model olabilir. Son zamanlarda benzer modelleri sıklıkla kullanılan parça; derin V yakası, göğüs altının kesik modeli ve sırt dekoltesi ile kullanıcıların beğenisini kazanır. Esnek kumaşı ile rahat etmenize yardımcı olan elbisenin siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut. Özellikle gece etkinliklerinde kullanabileceğiniz bu parça ile bütün gözlerin üzerinizde olacağına eminiz. Ürünü inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

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7. Şık ve gösterişli: DeFacto Bodycon V Yaka Kesik Detaylı Uzun Kollu Mini Elbise

Sizi hem havalı hem çekici gösterecek cut out detaylı elbise modelleri

Sonbahar havalarında rahatlıkla giyebileceğiniz DeFacto Bodycon V Yaka Kesik Detaylı Uzun Kollu Mini Elbise, oldukça gösterişli tasarımı ile dikkat çeker. Pembe rengini sevenlerin ilgisini çeken elbise, uzun kolları ve etek boyu sayesinde mini boy giymeyi tercih etmeyenler için tasarlanır. Özel günlerde ya da davetlerde tercih edebileceğiniz ürün, kumaşının esnekliği sayesinde kullanıcıların favori parçalarından biri olur. Birkaç minik aksesuarla kombinleyebileceğiniz elbise, şıklığınıza şıklık katar. Altı farklı beden seçeneği arasından kendinize en uygun olanı seçerek sonbaharın tadını çıkarabilirsiniz.

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