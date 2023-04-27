Sizin de başınıza gelebilir! Adana, Kahramanmaraş ve Siirt'e hiç gitmedi, gelen mesajlarla şoke oldu

Adana, Siirt, Kahramanmaraş... Hayatı boyunca gitmediği 3 şehirde adına kırmızı reçeteyle ilaç yazıldı. Gerçeği e-Nabız'dan gelen mesajlarla öğrenen 48 yaşındaki adam yaşadığı şoku atlatır atlatmaz soluğu savcılıkta alıp şikayette bulundu.

HİÇ GİTMEDİĞİ İLLERDEN ÜZERİNE KIRMIZI REÇETELİ İLAÇLAR YAZILDI

48 yaşında olan Necip Sütçü, emekli ve İstanbul Kartal'da yaşıyor. Daha önce ne Siirt'e ne Adana'ya ne de Kahramanmaraş'a gitti. Ne ağır bir ameliyat ne de ağır bir tedavi sürecinden geçti. Buna rağmen bu üç şehirden iddiaya göre haberi olmadan kırmızı reçeteyle ilaçlar yazıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU, SONUÇ ÇIKMADI

Uyuşturucu madde özelliği taşıdığı için kırmızı reçeteyle verilen ilaçların ilki Kahramanmaraş Afşin Devlet Hastanesi'nde yazılmıştı. Önce anlam veremedi ama birkaç ay sonra aynı olay bu kez Adana'da yaşanınca şüphelendi. Polise gitti, savcılığa suç duyurusunda bulundu nasıl olduysa bir sonuç çıkmadı.

EN SON MESAJ DÜN SİİRT'TEN GELDİ

Onca şikayete rağmen önceki gün telefonuna bir mesaj daha geldi. Bu kez de Siirt'te bir aile hekimliğinden onun T.C. kimlik numarası kullanılarak kırmızı reçeteli bir ilaç yazılmıştı.

"ADANA, SİİRT VE KAHRAMANMARAŞ'A GİTMEDİM, YOLUNU DAHİ BİLMİYORUM"

Sütçü yaşadıklarıyla ilgili olarak şunları ifade etti:

"Eczaneye gittiği tarih belli. Kırmızı reçete ile ilaç alınmış. 2022'de bir mesaj geldi. Benim kimliğim üzerine kırmızı reçeteyle ilaç alınmış. Gördüm, eczaneme gidip müdahale ettim. İkinci reçete Adana Çukurova Aile Hekimliği'nden alınmış. Kimliği mi de kaybetmemişim. Adana, Siirt ve Kahramanmaraş'a gitmedim, yolunu dahi bilmiyorum. Benim T.C. kimlik numaramı kullananlar nasıl tespit edilemiyor. Benim adıma kredi de çekebilirler, onların cezalandırılmasını istiyorum."

SORUŞTURMA AÇILDI

Show Haber'in haberine göre bir aile hekimi hakkında soruşturma açıldı. O ilaçları kimler neden yazdı, kimlere sattı, kaç liralık vurgun yapıldı araştırılıyor.

