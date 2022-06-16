Sizin de başınıza gelebilir, emsal niteliğinde karar! Banka faiziyle geri ödeyecek

Olay, İzmir'de geçtiğimiz yıl, 18 Şubat'ta meydana geldi. İki ayrı hesabından başka hesaplara 163 bin 480 TL para transferi yapıldığını fark eden mimar Zekeriya Bozkurt konuyu yargıya taşıdı. Emsal niteliğinde bir karar imza atan mahkeme, bankanın 148 bin 480 lirayı faiziyle Bozkurt'a iade edilmesine karar verdi.

İKİ AYRI HESABINDAN PARA AKTARILDI

İç mimar ve turizm firması sahibi Zekeriya Bozkurt'u, geçen yıl 18 Şubat günü saat 00.23'te arayan bir bankanın çağrı merkezi görevlisi, hesabından para çekildiği ve bilgisinin olup olmadığını sordu. Ancak görüşme hat kesildiği için tamamlanamadı. Bozkurt, hemen mobil bankacılık işleminden hesabını kontrol etti. Bozkurt, iki ayrı hesabından rızası olmadan toplam 163 bin 480 TL para çekildiğini fark etti. Aynı gün saat 01.30 sıralarında Buca Şirinyer Polis Merkezi'ne giden Bozkurt, hesabından bilgisi olmadan havalenin yapıldığı hesap sahipleri S.Y. ve M.E.A.'dan şikayetçi oldu. Zekeriya Bozkurt, konuyu ayrıca avukatı Nazlı Demir aracılığıyla, bankanın kusurunun bulunduğu gerekçesiyle mahkemeye taşıdı. Avukat Demir'in başvurusuyla İzmir 2'nci Tüketici Mahkemesi'nde dava açıldı.

BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEMESİNİ TAMAMLADI

Mahkeme, olayı bilirkişi heyetinin incelemesini istedi. İncelemesi tamamlanan Heyet raporunda, "Davacının bankacılık ve kişisel bilgilerinin üçüncü kişilerin eline geçmesi sonucu, davalının bankacılık sistemine (çağrı merkezi/telefon ya da internet bankacılığı) tek kullanımlık SMS şifre gönderilmeden giriş yapılması sonucu önce küçük miktarlı para transferlerinin gerçekleştirilmesi, daha sonra mobil bankacılık sisteminin yüklenmesi sonrası yüksek miktarlı para transferinin davalı bankanın yeterli risk-teyit mekanizmalarına ait doğrulamaları gerçekleştirememesi sonucu meydana geldiği kanaati oluşmuştur" denildi.

"PARAMI SON KURUŞUNA KADAR İSTİYORUM"

Yaşadıklarını anlatan Zekeriya Bozkurt, "Avukatım aracılıyla gerekli hukuki süreci başlattık. Sonuçlanmasını bekliyorum. Paramı son kuruşuna kadar istiyorum" dedi.

YASAL FAİZİYLE GERİ İADESİNE KARAR VERİLDİ

Yeni Asır'ın haberine göre mahkeme heyeti, Bozkurt'un hesabındaki 7 bin 500 liralık işlemin davacı zararı olduğunu değerlendirerek, açılan davanın kısmen kabulü ile davacı Bozkurt'a 148 bin 480 liranın yasal faizleriyle birlikte iade edilmesine karar verdi.

"KUSUR KENDİLERİNDE"

Emsal niteliğindeki kararla ilgili olarak avukat Özge Nuray Ekinci şunları söyledi:

"Mahkemenin kısmen kabul kararı ile davada müvekkilimizin bilgisi dışında başka hesaplara para transferi yapan banka aleyhine sonuç doğmuştur. Bu karar doğrultusunda gerekli güvenlik ve doğrulama bilgilerine erişim sağlamayan bankanın hatası nedeniyle müşteriye kusur ve zarar atfedilemeyeceğine dair emsal bir karar verilmiştir."

