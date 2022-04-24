Sızıntının böylesi! Birisi restoranda unutunca...

Google Pixel Watch dedikoduları sürerken, Pixel Watch adı için Google'ın bir ticari marka başvurusu yapması akıllı saatin geleceği iddialarını güçlendirdi. Şimdi ise ilginç bir olay daha yaşandı. Olayın yaşandığı yer ise ABD'deki bir restoran.

PIXEL WATCH RESTORANDA BULUNDU! İŞTE GÖRÜNTÜLER

Aktarılanlara göre restorandaki bir kişi, bir Google çalışanı tarafından bırakıldığından şüphelenilen bir akıllı saat buldu. Akıllı saat, sızıntılardaki Pixel Watch'a çok benziyordu. Bu kişi cihazın bazı fotoğraflarını çekerek bir internet sitesi olan Android Central'a gönderdi.

Söz konusu saat, daha önce de söylediğimiz gibi Pixel Watch'a çok benziyor ve önceki söylentiler ve sızdırılmış görüntülerle uyum gösteriyor. Arkaya doğru uzanan neredeyse çerçevesiz ekrana sahip dairesel bir saat gibi görünüyor. Ayrıca iki düğme de görülüyor. Mikrofon veya altimetre için olabilecek bir delik de mevcut. Alt kısım görünüşte metalik görünüyor, ancak cam kaplı gibi duruyor ve ayrıca kalp atış hızı sensörü gibi sağlıkla ilgili farklı sensörler için muhtemelen dört kısım var.

Daha önceki raporlar, saatin biri sesli asistanı çağırmak için olmak üzere iki düğme içerebileceğini öne sürmüştü.

Prototipi bulan kişi, Google logosunu gösteren açılış ekranını geçemediklerini söyledi. Söylentiler, Google'ın önümüzdeki ay düzenlenecek I/O konferansı sırasında akıllı saati, yeni telefonu Pixel 6a ile birlikte açıklayabileceğini gösteriyor. Ancak kesin bir bilgi yok.



