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Skandal anları İHA ile tespit edildi! MSB görüntüleri paylaştı

17.08.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, düzensiz göçmenlerin Yunanistan tarafından lastik bota aktarılarak Türk kara sularına itildiği anların görüntülerinin İHA ile tespit edildiği paylaşıldı. Bakanlık, düzensiz göçmenlerin kurtarıldığını bildirdi.

Skandal anları İHA ile tespit edildi! MSB görüntüleri paylaştı

Yunanistan zulmü İHA ile görüntülendi! MSB tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Yunanistan'ın skandalı yer aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Karaburun / İzmir kuzeyinde, 16 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik unsurları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.

Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı."

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan göçmen İHA msb
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