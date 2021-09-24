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Skandal görüntülerdeki küçük kız ve babası konuştu

24.09.2021 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’de tabanca ile ateş ettirilen 7 yaşındaki küçük kız çocuğunun görüntülerinin sosyal medyada yer alması bir anda infiale neden oldu. Olayın medyada yer almasının ardından küçük kızın İstanbul’da yaşayan ailesi olayın 5 yıl önce yaşandığını görüntülerin sosyal medyaya yeni düştüğünü ve silahın kuru sıkı olduğunu belirtti.

Skandal görüntülerdeki küçük kız ve babası konuştu

Rize’de yaşanan olayda Mustafa Arslan, 7 yaşındaki yeğeni Şevval Arslan’a verdiği tabancayla ateş ettirdi. Vurulma tehlikesi de yaşayan Mustafa Arslan yaşananları cep telefonu ile kayda aldı. Olayın yaklaşık 5 yıl kadar önce yaşandığı ve Şevval’in o zamanlarda 7 yaşında olduğu, silahın ise kuru sıkı olduğu öğrenildi. Aile olayın daha önce yaşanmasına rağmen görüntünün sosyal medyada bugünlerde yayıldığını belirtti. Amcasını kendisine verdiği silahla ateş eden Şevval Arslan, “Beş sene falan olmuştur. İkinci sınıf ya da üçüncü sınıfa gidiyordum o zaman. Köydeydik. Köyde amcamdan silah istemiştim. Ben de atmak istemiştim. Sonra amcam attırmıştı bana, izin vermişti. Kurusıkı silah. 7-8 yaşındaydı. Şu an 11 yaşındayım” dedi.

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"MERMİ YOK, KURU SIKI"

Şevval’in babası Fuat Arslan, “5 sene evvel, çocuk 7 yaşındaydı. Şimdi altıncı sınıfa gidiyor. 5 sene önce olan bir şey. Babaannesine gitmişti köye. Amcası da Rize’deydi. Orada kuru sıkıyla attırmak istemiş. Attırmış. Hatta zaten mermi ona doğru gelmiş. Mermi gelse zaten eve bir zarar verir veya kendine zarar verirdi. Mermi yok çünkü kuru sıkı. Laf çıkıyor başka bir şey yok, 5 sene evvel olan bir olay. Kızın babasıyım. Attıran kişi de benim kardeşim. Olay Rize’de oldu” diye konuştu.

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Öte yandan 7 yaşındaki küçük kızın tabancayla ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde küçük kızın amcasının kendisine verdiği tabancayla ateş ettiği görülüyor. Küçük kız bir ara tabancayı amcasına doğru çevirerek tetiğe basıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Rize
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