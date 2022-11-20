Skandal görüntülerin ardından hastanenin faaliyetleri durduruldu! Çalışanlar karara tepki gösterdi: Asgari ücretle zor geçiniyorum... Kirası, kredisi olanlar var

Tokat'ta, Medical Park Hastanesi'nde beyin kanaması nedeniyle tedavi gören Metin Akça'ya (62), yoğun bakım ünitesinde 1'i erkek 2 hemşirenin kötü muamelede bulunmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığınca soruşturma başlatıldı. Bakanlık müfettişleri hastaneye gelerek incelemelerde bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca akşam saatlerinde söz konusu hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurdu. Bu kararın ardından hastanede çalışan bazı personeller duruma tepki gösterdi.

HASTANENİN FAALİYETİ DURDURULDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yürütülen soruşturma kapsamında, Tokat Medical Park Hastanesi'nin faaliyetinin durdurulduğunu duyurdu. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım servisinde bir hastanın çalışanlarca maruz kaldığı şiddet/kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur. Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğu açıklamasının ardından, hastanede tedavi gören bazı hastalar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Durumu iyi olan hastalar ise taburcu edildi. Hastanenin faaliyetenin durdurulduğunu duyan hastane çalışanları ise hastane önüne akın etti. Hasta yakınlarından Temel Çörek, "Yarın eşim anjio olacaktı. Şu an buradan çıktık. Yarın bir çaresine bakacağız" dedi.

"BİZİ ÇIKARMALARINA İNANAMIYORUM"

Hastane çalışanlarından Fatma Karaca ise "Benim 3 çocuğum var. Eşimden ayrıyım. Asgari ücretle zor geçiniyorum. Burası kapanırsa ben ne yapacağım, resmen bittik. 2 kişinin hatalarının yüzünden bizi çıkarmalarına inanamıyorum. Lütfen bizi ortada bırakmasınlar. Bizim suçumuz ne? Biz işimizi çok güzel bir şekilde yapıyoruz" diye konuştu.

"BU İNSANLAR KİRASINI KREDİSİNİ NASIL ÖDEYECEK"

Kapanmanın çözüm olmadığı ifade eden hastane çalışanı Şeyma Dinçtürk de "Burada çalışan o kadar insan var. Herkesin kirası, çocuğu, evi, kredisi olan var. Kim nasıl ödeyecek. Burada yıllardır çalışan insan var. Bunlar evine nasıl ekmek götürecek. Kapanmak çözümse kapandı. Ne yapacağız şimdi biz" ifadelerini kullandı. (DHA)