HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Skandal ses kayıtları dışında da konuşmuş! Gökhan Zan'ın "Ulaşamadım" dediği Erkan Baş sessizliğini bozdu: 'Deep fake' iddiası havada kaldı

Skandal ses kayıtları dışında da konuşmuş! Gökhan Zan'ın "Ulaşamadım" dediği Erkan Baş sessizliğini bozdu: 'Deep fake' iddiası havada kaldı

19.03.2024 09:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TİP'in Hatay'da hem CHP hem AK Parti'nin adayına tepki olarak Gökhan Zan'ı aday gösterme kararı krizle sonuçlandı. Gökhan Zan'ın adının geçtiği skandal iddialar sonrası TİP Genel Başkanı Erkan Baş ilk kez konuştu. Baş, Zan'ın montaj olduğunu öne sürdüğü ses kayıtlarındaki ifadeler dışında kendi çevresine de seçimle ilgili çarpıcı sözler söylediğini aktardı.

Skandal ses kayıtları dışında da konuşmuş! Gökhan Zan'ın "Ulaşamadım" dediği Erkan Baş sessizliğini bozdu: 'Deep fake' iddiası havada kaldı

Bir süredir Hatay'da gezdirildiği öne sürülen skandal ses kayıtlarının pazar günü patlak vermesinin ardından suç duyurusunda bulunmak üzere harekete geçen Gökhan Zan, Erkan Baş'a ulaşamadığını da söylemişti. Erkan Baş sessizliğini bozarken Gökhan Zan hakkında yeni iddiaları da gündeme getirdi.

GOKHAN-ZAN-TEHDIT-EDILDIGI-IDDIASIYLA-S_27490

SKANDA SES KAYITLARI

Gökhan Zana ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında Zan'ın AK Parti ile Turgay Kocakaya adlı kişi aracılığıyla temas kurduğu, milyon dolarlar karşılığında adaylığını çekmemesi için pazarlık yapıldığı duyuluyor. Zan bu ses kayıtlarını montaj ve deep fake diyerek yalanlamış, şantaja uğradığını öne sürmüştü.

Gökhan Zan'a 3 milyon dolarlık teklif! Gökhan Zan'a 3 milyon dolarlık teklif!

"BİZ BUNU KABUL EDEMEYİZ"

Erkan Baş, t24'ten Murat Sabuncu ile gerçekleştirdiği söyleşide Gökhan Zan hakkındaki iddialarla ilgili şunları söyledi:
Bundan sonrası gerçekten bizim sorumluluğumuz değil, mahkemeler karar verecek. Bundan sonra Gökhan Zan kendisine kumpas kurulduğunu iddia ediyorsa bunu ispatlayacak. Başka bir şey varsa bu açığa çıkacak. Belki başka partiler, başka insanlar için bunlar çok normal şeyler olabilir ama bizim kabul edebileceğimiz şeyler değil. Bunu da yurttaşlarımızla açıklıkla paylaşmayı bir sorumluluk olarak gördük. Şunu yapabilirdik; “görmezlikten, duymazlıktan” gelebilirdik. Belki o şantajlar başarıya ulaşırdı ve örneğin bunlar hiç yayımlanmayabilirdi, konuşulmayabilirdi ama biz bunu kendimize yakıştıramadık.

thumbs_b_c_64cf0607b473a35dac863b42f4ddbae0

"BİZİM ARKADAŞLARIMIZA DA DEMİŞ Kİ..."

Tabii teknik ayrıntısına çok vakıf değilim. Bu kriminal inceleme sonucunda ortaya çıkacak ama “deep fake” dedikleri bir uygulamayla yapıldığını söylüyor ama kimi konuşmalarda da “Ben bu seçimi kazanamazsam da kendi geleceğimi düşünmem gerekir” gibi birtakım ifadeleri de bizim arkadaşlarımıza söylüyor.

Burada birincisi seçimi kazanamamak durumu; bizim açımızdan buna göre bir plan yapılması zaten kabul edilebilir bir şey değil. İkincisi siyasi mücadele sırasında insanlar birtakım fedakarlıklarda bulunabilir, buna cüret ederek siyasete girilir zaten. Bir tavır alıyorsanız bunun hepimiz açısından belli bedelleri var ve bunu göze almak gerekir. Yani yanda bir kişisel ajanda tutmak doğru bir şey değil.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Partili Yeşildal ve Öztürk'ten 'pazarlık' iddialarına sert yanıtAK Partili Yeşildal ve Öztürk'ten 'pazarlık' iddialarına sert yanıt
ABD doğruladı! İsrail, Hamas’ın üç numaralı ismi Marwan Issa'yı öldürdüABD doğruladı! İsrail, Hamas’ın üç numaralı ismi Marwan Issa'yı öldürdü
Türkiye bu iki seçeneği konuşacak! "Erdoğan'ın önü açılmalı"Türkiye bu iki seçeneği konuşacak! "Erdoğan'ın önü açılmalı"
Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim Hatay Erkan Baş gökhan zan türkiye işçi partisi Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Banka, sistem arızası verdi! Duyan ATM'ye koştu

Banka, sistem arızası verdi! Duyan ATM'ye koştu

Yurt çamaşırhanesinde ilişkiye 8 milyonluk şantaj

Yurt çamaşırhanesinde ilişkiye 8 milyonluk şantaj

Banka kredi faizleri aldı başını gitti! Aylık 30 bin TL...

Banka kredi faizleri aldı başını gitti! Aylık 30 bin TL...

Cüneyt Özdemir'in 'Kanal İstanbul' sorusuna Murat Kurum'dan dikkat çeken yanıt

Cüneyt Özdemir'in 'Kanal İstanbul' sorusuna Murat Kurum'dan dikkat çeken yanıt

Hakan Fidan ‘FETÖ'nün açığa çıktığı olaydı’ diyerek ilk kez anlattı

Hakan Fidan ‘FETÖ'nün açığa çıktığı olaydı’ diyerek ilk kez anlattı

Türkiye bu iki seçeneği konuşacak! "Erdoğan'ın önü açılmalı"

Türkiye bu iki seçeneği konuşacak! "Erdoğan'ın önü açılmalı"

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.