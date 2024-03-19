Skandal ses kayıtları dışında da konuşmuş! Gökhan Zan'ın "Ulaşamadım" dediği Erkan Baş sessizliğini bozdu: 'Deep fake' iddiası havada kaldı

Bir süredir Hatay'da gezdirildiği öne sürülen skandal ses kayıtlarının pazar günü patlak vermesinin ardından suç duyurusunda bulunmak üzere harekete geçen Gökhan Zan, Erkan Baş'a ulaşamadığını da söylemişti. Erkan Baş sessizliğini bozarken Gökhan Zan hakkında yeni iddiaları da gündeme getirdi.

SKANDA SES KAYITLARI

Gökhan Zana ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında Zan'ın AK Parti ile Turgay Kocakaya adlı kişi aracılığıyla temas kurduğu, milyon dolarlar karşılığında adaylığını çekmemesi için pazarlık yapıldığı duyuluyor. Zan bu ses kayıtlarını montaj ve deep fake diyerek yalanlamış, şantaja uğradığını öne sürmüştü.

"BİZ BUNU KABUL EDEMEYİZ"

Erkan Baş, t24'ten Murat Sabuncu ile gerçekleştirdiği söyleşide Gökhan Zan hakkındaki iddialarla ilgili şunları söyledi:

Bundan sonrası gerçekten bizim sorumluluğumuz değil, mahkemeler karar verecek. Bundan sonra Gökhan Zan kendisine kumpas kurulduğunu iddia ediyorsa bunu ispatlayacak. Başka bir şey varsa bu açığa çıkacak. Belki başka partiler, başka insanlar için bunlar çok normal şeyler olabilir ama bizim kabul edebileceğimiz şeyler değil. Bunu da yurttaşlarımızla açıklıkla paylaşmayı bir sorumluluk olarak gördük. Şunu yapabilirdik; “görmezlikten, duymazlıktan” gelebilirdik. Belki o şantajlar başarıya ulaşırdı ve örneğin bunlar hiç yayımlanmayabilirdi, konuşulmayabilirdi ama biz bunu kendimize yakıştıramadık.

"BİZİM ARKADAŞLARIMIZA DA DEMİŞ Kİ..."

Tabii teknik ayrıntısına çok vakıf değilim. Bu kriminal inceleme sonucunda ortaya çıkacak ama “deep fake” dedikleri bir uygulamayla yapıldığını söylüyor ama kimi konuşmalarda da “Ben bu seçimi kazanamazsam da kendi geleceğimi düşünmem gerekir” gibi birtakım ifadeleri de bizim arkadaşlarımıza söylüyor.

Burada birincisi seçimi kazanamamak durumu; bizim açımızdan buna göre bir plan yapılması zaten kabul edilebilir bir şey değil. İkincisi siyasi mücadele sırasında insanlar birtakım fedakarlıklarda bulunabilir, buna cüret ederek siyasete girilir zaten. Bir tavır alıyorsanız bunun hepimiz açısından belli bedelleri var ve bunu göze almak gerekir. Yani yanda bir kişisel ajanda tutmak doğru bir şey değil.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





