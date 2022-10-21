Smear testi sonucu öğrenme: Smear testi sonucunu nasıl öğrenebilirim?

Smear ya da bir diğer adıyla PAP Smear testi serviks yani rahim ağzı kanseri teşhisinde önemli bir testtir. Smear testinde rahim ağzı denilen bölgeden fırça yardımıyla sürüntü alınır. Bu işlem yaklaşık 5-10 saniye kadar sürer ve ağrısız, acısızdır. Smear testi rahim ağzı kanseri, rahim ağzındaki hücresel boyuttaki düzensizlikler, kanser hücrelerinin ve enfeksiyonların tespit edilmesi için yapılır.

Smear testinin sonuçları test yapıldıktan sonra doktor tarafından verilen barkod numarası ile sorgulanabilir. Sonuçlar Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Dairesi Başkanlığının sitesinde yer alır.

Smear testi sonucunu nasıl öğrenebilirim?

Smear testi sonucu öğrenme işlemi oldukça basittir. Smear testini yaptırdıktan sonra yapılan merkezde verilen barkod no ile ilgili internet sitesine girerek çıkan sonuçlara ulaşılabilir. Smear testi sonucu öğrenme işlemi için Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Dairesi Başkanlığının sitesindeki sonuç sorgulama ekranına T.C. kimlik numarası, barkod numarası ve doğum yılı girilerek sonuç sorgulanır.

Smear testi sonuç öğrenme https://hpvtarama.saglik.gov.tr/duyurular/sonucsorgula sitesinde yayınlanır. Simir testi sorgulama için bu siteye girip gerekli alanları doldurarak giriş yapılmalıdır. Giriş yapmak için test sırasında doktor tarafından verilen barkod no, kimlik no bilgilerinin girilmesi gerekir.

Simir testi sorgulama nasıl yapılır?

Smear testi halk arasında simir testi olarak da bilinir. Simir testi KETEM Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezinde, SHM Sağlıklı Yaşam Merkezinde, AHBS’de yapılır. Simir testi sorgulama için testin ardından kişiye bir barkod numarası ve internet sitesi verilir. Testi yaptıran kişi şu adımları takip ederek smear testi sonucuna ulaşabilir:

https://hpvtarama.saglik.gov.tr/duyurular/sonucsorgula sitesine girilir.

Sonuç sorgulama sayfası açılır.

Açılan sayfada yer alan kutucuklara on haneli barkod numarası, TC Kimlik Numarası, doğum yılı bilgileri girilir.

Sorulan güvenlik sorusu yanıtlanır ve sorgula butonuna tıklanır.

Tüm bu adımların ardından çıkan sonuç görüntülenir.

Devlet hastanesinde smear testi sonucu kaç günde çıkar?

Smear testi devlet hastanesinde ya da özel hastanede yapılabilir. Devlet hastanesinde yapılan Smear testi sonuçları genel olarak 15 gün ile 1 arasında belli olur. Sonuçlar Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Dairesi Başkanlığının sitesinden görüntülenebilir.

Smear testi sonucu örneğini nereden bulabilirim?

Test sonucu negatif ya da pozitif olabilir. Barkod no, kimlik no ve doğum tarihinin girildiği sorgulama ekranından eğer çıktıysa sonuca ulaşılır. Sonuç bir rapor olarak ekranda görünür. smear testi sonucu örneği için internetten aratarak bulabilmek mümkündür. Smear testi sonucunda testin negatif ya da pozitif olduğunu öğrenebilirsiniz. Peki, Smear testi negatif çıkarsa ne olur?

Negatif çıkan smear testi sonuçları kişinin sağlık durumunun yerinde olduğu anlamına gelir. Herhangi bir rahim ağzı kanseri bulgusuna rastlanmadığını işaret eder.



