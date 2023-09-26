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Soğuk havalar geliyor, grip kapıda! İbrahim Saraçoğlu tarifini verdi, boğaz ağrısını anında rahatlatıyor!

26.09.2023 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Saraçoğlu havaların yavaş yavaş soğumasıyla beraber soğuk algınlığı belirtilerinde artış olacağını söyledi. Yaptığı açıklamalar ile sık sık gündem olan uzman isim uyarıda bulunup boğaz ağrısını anında rahatlatan tarifi verdi.

Soğuk havalar geliyor, grip kapıda! İbrahim Saraçoğlu tarifini verdi, boğaz ağrısını anında rahatlatıyor!

Ekim ayı yaklaşırken uzmanlardan art arda uyarılar gelmeye başladı. Uzmanlar soğuk havalarla birlikte grip ve nezle belirtilerinde artış yaşanabileceğini belirtti. Konuya ilişkin bir açıklama da İbrahim Saraçoğlu'ndan geldi.

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SOĞUK ALGINLIĞINA DİKKAT!

Özellikle kış aylarında birçok kişide görülen boğaz ağrısına dikkat çeken uzman isim doğal pastil tarifi verdi.

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İBRAHİM SARAÇOĞLU'NDAN DOĞAL PASTİL TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 bardak su
  • 1 bardak doğal bal
  • 3 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
  • 2 yemek kaşığı toz zencefil
  • 10 adet karanfil
  • 1 çay kaşığı zerdeçal
  • 1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Malzemeleri tencereye doldurup karıştırarak kaynatın. Köpükleşene kadar karıştırın. Ardından karanfilleri çıkarıp tepsiye yağlı kağıt serin ve karışımı yuvarlak şekillerle tepsiye dizerek 20 dakika buzdolabında beklemeye alın.

Hazırlanan pastilleri uygun bir kavanoza koyarak buzdolabında muhafaza edin.

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SOĞUK ALGINLIĞI İÇİN BİREBİR!

Soğuk algınlığı belirtilerinin etkisi bitkisel ve doğal yöntemler ile azaltılabilir.

Ihlamur, Adaçayı ve Kekik soğuk algınlığı sebebiyle tahriş olan boğazı rahatlatmak için birebirdir.

Zerdeçal ise ılık süte eklendiği takdirde rahatlık sağlar. Kuşburnu çayı ve portakal suyu C vitamini sebebiyle vücut direncini artırır.

Nane-limon karışımı soğuk algınlığından muzdarip kişinin rahatlamasını sağlar.

Sarımsak ise soğuk algınlığının giderilmesinde oldukça etkili doğal bir üründür ve iyileşme sürecini hızlandırır.

Karanfil de ağrıyı kesebilme özelliği sayesinde kişiyi rahatlatır.

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