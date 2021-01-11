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Sokağa çıkma yasağı gevşiyor mu? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Yılın ilk Kabine toplantısı bugün

11.01.2021 08:11 | Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma yasağı gevşiyor mu? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Yılın ilk Kabine toplantısı bugün

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, koronavirüs tedbirlerinin sonuçları, yeni tedbirlerin gündeme gelip gelmeyeceği veya kısıtlamaların ne zaman esneyeceği ele alınacak. Kritik toplantıda ayrıca yerli aşı çalışmaları ve aşı takviminin de masada olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün 15:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Yılın ilk kabine toplantısında, koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi başta olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı tahmin ediliyor.

SAĞLIK BAKANI KOCA SUNUM YAPACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, vaka sayılarındaki seyir ile yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar uygulanmaya devam edileceği gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.

AŞI ÇALIŞMALARI DA MASADA

İthal aşıya ilişkin inceleme süreci, aşılama yöntemi ile uygulamanın nasıl yürütüleceği ve aşı takibi gibi konuların toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor. Toplantıda, yerli aşı çalışmalarının da masaya yatırılarak, gelinen aşamanın değerlendirileceği tahmin ediliyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GEVŞEYEBİLİR

Aşılamanın başlamasıyla hafta içi sokağa çıkma kısıtlamaları ve hafta sonu yasakları dahil olmak üzere lokal bazda kontrollü/kademeli şekilde esnetme adımlarının atılabileceği de tahmin ediliyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda üniversitelerde yüz yüze eğitimin kademeli ve kontrollü şekilde başlatılması için olası tarihlerin de konuşulması bekleniyor

Görüşülecek konular arasında ayrıca güvenlik ve dış politikaya ilişkin son gelişmelerin bulunması bekleniyor.

(AA)

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