Sokağa çıkma yasağı öncesi giyim mağazalarına akın ettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Nisan Pazartesi günü kabine toplantısı sonrasında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma olacağını açıklamasının ardından yasak öncesinde tüm Türkiye’de pazar ve marketler doldu taştı.

KIYAFET MAĞAZALARI DOLDU

100 binde 192.54 vaka görülen Adana’da ise tüm Türkiye’dekinin aksine market ve pazar yerlerinde aşırı bir yoğunluk yaşanmazken giyim mağazaları doldu taştı. Merkez Seyhan ilçesinde giyim mağazalarının yoğun olduğu Melek Girmez Çarşısı’nda ise adeta adım atacak yer kalmadı. Bazı mağazaların önünde ise metrelerce kuyruk oluştu. Vatandaşların sosyal mesafesiz ve kimi zaman maskesiz alışveriş yapması dikkat çekti.

Bir vatandaş ise aldıkları ürünleri poşetle taşımak yerine kafasının üstünde sepet içinde taşıdı.

"KORONA ALGI OPERASYONU"

Çarşı esnafından Cumali Kılıç, geçen haftaya göre anormal bir artış yaşandığını belirterek, “Burada satılan ürünler daha ucuz. Hem toptan hem de perakende satıldığı için daha uygun fiyatlar. Geçen hafta bu kadar kalabalık yoktu. Herkes korona virüs falan diyor ama ben zannetmiyorum korona falan. Bu milletin oynadığı bir algı operasyonu. Maskeyle, sosyal mesafeyle hiç alakası yok. Adana halkı olarak biz onlara inanmıyoruz. Gelirse zaten gelir” diye konuştu.