HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokağa çıktı polisi görünce elektriği açık unuttum dedi

Sokağa çıktı polisi görünce elektriği açık unuttum dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2020 11:14 | Son Güncelleme

Bursa’da sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara polis ekipleri tarafından para cezası uygulandı. Yasağı delen vatandaşların bahanesi bu kadarda olmaz dedirtti.

Sokağa çıktı polisi görünce elektriği açık unuttum dedi

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta, il sınırları içerisinde 48 saat sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasak kapsamında Bursa'nın belirli noktalarında denetimlere başlayan polis ekipleri şehir çıkışlarında araçları tek tek dur durup kimlik kontrolü yapıyor. Yasaktan muaf olanlara izin verilirken yasağı delenlere ise 280 lira para cezası uygulandı. Sokağa çıkma yasağını delen ve polis ekiplerine yakalanan vatandaşların ürettiği bahaneler ise bu kadarda olmaz dedirtti. Yasak kapsamında yakalanan vatandaşlar çaydanlığı işlerinde açık unuttum, elektrikler açık kaldı ve sokağa çıkma yasağından haberim yoktu gibi bahaneler üretti. Polis ekipleri ise yasağı delenlere 280 lira ceza işlem uygulayarak evlerine geri gönderdi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldıSokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldı
'Danışma' hattına ilginç koronavirüs soruları! 'Danışma' hattına ilginç koronavirüs soruları!
Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?
Anahtar Kelimeler:
Bursa sokağa çıkma yasağı

En Çok Okunan Haberler

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu

Karamollaoğlu'ndan sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama

Karamollaoğlu'ndan sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Fotoğraf bu sabah çekildi! Yasağa rağmen...

Fotoğraf bu sabah çekildi! Yasağa rağmen...

Mastürbasyon yorumu çileden çıkardı! Yayına bağlandı

Mastürbasyon yorumu çileden çıkardı! Yayına bağlandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı

İlginizi Çekebilir

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

Bakkallar yarın açık mı? Açıklama geldi

Bakkallar yarın açık mı? Açıklama geldi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bakan Soylu açıkladı: Bu hafta sonu kritik eşik

Bakan Soylu açıkladı: Bu hafta sonu kritik eşik

Polis Teşkilatı 175 yaşında!

Polis Teşkilatı 175 yaşında!

Diğer Haberler
Son dakika: Bakan Kasapoğlu açıkladı! 13 bin 968 kişi karantinada

13 bin 968 kişi karantinada

Seferler durdu metrobüsler garajlara sığmadı

Böylesi ilk kez oluyor! Sığmadılar

New York Belediye Başkanı'ndan toplu mezar açıklaması

New York Belediye Başkanı'ndan toplu mezar açıklaması

2 kat arttı! 'Dini Danışma' hattına ilginç koronavirüs soruları

'Danışma' hattına ilginç koronavirüs soruları!

Adalet Bakanlığı: Hakim ve savcı adaylığı mülakatları ertelendi

Bakanlık duyurdu: Ertelendi

Koronavirüs şüphesi olan hasta, maske takmamak için direndi

Test sonucunu bekleyen korona şüphelisi pes dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.