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Sokağı kapatıp meşale yaktılar! Yasak olmasına rağmen...

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2020 10:22 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanan asker eğlencesine rağmen toplanan bir grup konvoy yaparak sokağı trafiğe kapattı. Yüksek sesle müzik açan ve meşale yakan topluluk, sokak sakinlerinin durumu polise bildirmesi üzerine eğlenceyi sonlandırmak durumunda kaldı. Grup kısa süre içinde dağıldı.

Olay, Pazar akşam saatlerinde Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde yaşandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen arkadaşları için asker eğlencesi düzenleyen gençler, araçlarıyla konvoy yaparak sokağı trafiğe kapattı.

Yüksek sesli müzik açan gençler, araçlarından inerek meşaleler yaktı. Meşalelerin dumanı tüm sokağı kaplarken mahalle sakinleri durumdan rahatsız olup gençleri uyardı. Yapılan tüm uyarılara rağmen gençler eğlenmeye devam edince polise haber verildi.

Koronaya inat maskesiz, mesafesiz asker eğlencesi!Koronaya inat maskesiz, mesafesiz asker eğlencesi!

POLİS GELİNCE EĞLENCE SONLANDIRILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, polis aracından anons ederek, dağılmaları yönünde grubu uyardı. Polisin uyarısıyla asker eğlencesi sonlandırılarak, sokak trafiğe açıldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA

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