Sokak modasını tarzına uyarlamak isteyenlere önerilerimiz

1. Oversize parçalarda oranlara dikkat edin.

Sokak modasında sıkça karşılaşılan oversize ceketler, tişörtler ve kazaklar, stilin önemli parçalarından. Uyarımızı yapalım çünkü bu parçaları doğru kullanmak için oranlara dikkat etmeniz şart. Üst kısmı bol tercih ettiğinizde altı daha dar tutarak görünüşünüzü dengelemeniz gerek. Örneğin, oversize bir blazer’ı crop bir tişört ve yüksek bel pantolonla tamamladığınızda oldukça şık olabilirsiniz. Kemer, zincir, küpe gibi küçük detaylarla da stilinize kendinizden bir parça eklemiş olursunuz.

2. Sneaker tercihiniz karakterinizle uyumlu olsun.

Sokak stilinin temel taşlarından biri de sneakerlar. Kişisel tarzı en net yansıtan parçalardan biri. Minimal ve sade giyinmeyi seviyorsanız düz beyaz ya da siyah sneakerlar tam size göre. Ancak dikkat çekmeyi seviyorsanız renkli, desenli ve retro modellerle tarzınızı tamamlamış olursunuz. Pantolon seçiminize göre topuk boyunu mutlaka ayarlayın. Karakterinize uyumlu olanları tercih edin. Bunun yanında çoraplar da önemli. Renkli çorapların stildeki etkisi yadsınamaz.

3. Katmanlı giyim sizi çok daha tarz gösterir.

Layering yani katmanlı giyim, sokak stiline hareket ve karakter katan çok önemli bir teknik. Gömlek üzerine tişört, onun üzerine oversize bir ceket, belki omuza alınmış bir trençkot… Her katman, görünümünüze başka bir boyut kazandıracak bu şekilde. Farklı dokuları ve kumaşları bir araya getirerek benzersiz bir tarza merhaba diyebilirsiniz. Sıradan olmak istemediğinize eminiz. Sokaklarda podyumda gibi salınacaksınız!

4. Vintage parçalarla zamanlar arasında köprüler kurun.

Sokak modasının en özel taraflarından biri de geçmişi bugüne taşıyabilmesi. Annenizin eski bir kot ceketini o olmazsa ikinci el bir deri çantayı yeni sezon kıyafetlerle kombinleyerek nostaljik bir stil yaratmanız mümkün. Burada asıl önemli olan husus, vintage parçayı doğru dengeyle kullanabilmek. Yani fazla eski durmaması için modern ayakkabılar kullanmak, sade takılar ve güncel kesimli pantolonlarla eşleştirmeniz gerekiyor. Hem eski parçaları kullanarak tüketim çemberine de dahil olmamış olursunuz. Sürdürülebilirlik günümüzde oldukça önem arz etmekte.

5. Aksesuarların gücünü kullanın.

Şapka, gözlük, takı veya kemer… Küçük gibi görünebilirler ancak sokak stilinde çok büyük farklar yaratıyorlar. Kombininizi sade tutup, iddialı bir güneş gözlüğüyle tüm havanızı kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Bunun dışında klasik bir beyaz tişörtü renkli bir bucket şapka ve zincir kolyeyle bambaşka bir boyuta taşımanız çok olası. Ama sizi bir konuda uyaralım. Aksesuar kullanırken az ama öz kuralını benimsemelisiniz ki yapay bir görüntü oluşmasın.

6. Pantolon tercihlerinizde cesur olun.

Dar kesim pantolonlar artık tarih oldu! Bunun yerine bol paçalı, jogger ve yırtık jeanler krallıklarını ilan ettiler. Ama mesele sadece modayı takip etmek değil sonuçta. Önemli olan modayı size yakışır hale getirmek. Renkli, desenli ve alışılmışın dışında kesimlere sahip pantolonlara dolabınızda yer verin. Üst kısmı sade tutun, pantolonlarda istediğiniz kadar cesur olabilirsiniz.

7. Logolu parçaları dozunda kullanın.

Marka logolu ürünler, sokak modasında sıklıkla karşımıza çıkıyor. Ama bu parçaları kullanırken abartıya kaçmamak çok önemli. Tüm kombininizi logolarla doldurmak yerine, sadece bir parçayı ön plana çıkarın. Mesela sade bir tişört ve pantolon üzerine logolu bir tişört ve çanta kombinlemek yeterli. Fazlası göz yorar, azı ise merak uyandırır. Logoları stilinizin tamamlayıcısı olarak düşünün, ana karakteri olarak değil yani.

8. Renkli kıyafetler kullanmaktan çekinmeyin.

Siyah ve beyazın sadeliği kuşkusuz tartışılmaz! Ama sokak modasında renkleri enerji kaynağı gibi düşünün. Mesela sarı bir ceket, pembe bir çanta veya yeşil bir ayakkabı tüm kombinizi tek hamlede bambaşka hale getirir. Ruh halinize göre renkleri belirleyebilirsiniz. Tarzınızı parlatmak için karşıt renkleri kullanabilirsiniz.

9. Çanta seçiminizi gününe göre yapın.

Sokak stili deyince çantalar sadece aksuar olmaktan çıkıp daha fonksiyonel hale geliyor. Gün boyu dışarıda olacaksanız büyük ve kullanışlı bir çanta seçmeniz mantıklı olur. Ancak akşam bir etkinliğe ya da arkadaş buluşmasına gidiyorsanız küçük ve dikkat çekici bir çanta da işinizi görür. Kombininizden ziyade, gününüzün planına göre çanta seçmeniz gerek.