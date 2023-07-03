Sokak ortasında bıçaklayıp tekmeledi! Dehşetin sebebi... Trans birey iki arkadaşın tartışmasıyla başlayan olay saniye saniye kamerada

Korkunç olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 41 Sokak üzerinde meydana geldi. H.Y., otomobilini izinsiz alan arkadaşı M.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., elindeki ekmek bıçağıyla H.Y.'yi sokakta kovalamaya başladı. M.K., sokak üzerinde bulunan otoparkın bitişiğindeki apartmanın yanında H.Y.'yi baldırından bıçakladı. Bıçak darbesine rağmen kaçmaya devam eden H.Y., yere düştü.

M.K., yerde kanlar içerisinde kalan H.Y.'ye bu kez tekme atmaya başladı. M.K., bir süre sonra kaçtı. Yaralı H.Y. ayağa kalkarak, yakınlardaki zincir markete sığındı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zincir market girişinde sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan H.Y., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.K. ise Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Bıçaklama olayı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M.K.'nın elinde bıçakla H.Y.'yi kovaladığı ve duvar kenarında baldırından bıçakladığı anlar yer aldı.

H.Y.'nin kaçarken sokak ortasına yola düşmesi ve M.K.'nın arkadaşı H.Y.'yi tekmelemeye ve tehdit etmeye devam ettiği anlar da görüldü. Gözaltına alınan M.K., polis merkezine götürüldü. (DHA)





