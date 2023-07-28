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  4. Sokak ortasında güpegündüz dehşete düşüren anlar! Saniye saniye kamerada... 4 kişi saldırdı, silahla ateş açtılar

Sokak ortasında güpegündüz dehşete düşüren anlar! Saniye saniye kamerada... 4 kişi saldırdı, silahla ateş açtılar

28.07.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa’da sokakta yürüyen bir kişi karşılaştığı husumetlileri tarafından saldırıya uğradı. Yumruk ve tekmelerle husumetlisine saldıran şahıslardan birisi darp ettikleri şahsı silahla yaraladıktan sonra araca binerek oradan uzaklaştı. Yaşanan korku dolu o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Dehşete düşüren olay, önceki gün öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta yürüyen bir kişi, iddiaya göre husumetlileri ile karşılaştı. Sokak üzerinde başlayan sözlü tartışma sonrası şahıs, husumetli olduğu 4 kişi tarafından tekme ve yumruklu saldırısına uğradı.

SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Bununla yetinmeyen şahıslardan birisi tekme ve yumruklarla saldırdığı husumetlisine silahla ateş açtı. Silahla yaraladıktan sonra etrafa tehditler savuran şahıs daha sonra beraberindekilerle birlikte araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

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KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Sokak üzerinde güpegündüz yaşanan korku dolu o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde şahıslar husumetlisini tekme ve yumrukla saldırırken, daha sonra şahıslardan birisinin elindeki silahla husumetlisini yaraladığı görülüyor.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa saldırı

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