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  4. Sokak ortasında kılıçla yürümüşlerdi! Sosyal medyayı karıştıran görüntülerin sebebi belli oldu

Sokak ortasında kılıçla yürümüşlerdi! Sosyal medyayı karıştıran görüntülerin sebebi belli oldu

23.08.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün Eskişehir'de çekilen görüntüler sosyal medyada hızla yayılmış ve çok sayıda kişinin tepkisini çekmişti. Görüntülerde 3 kişinin ellerindeki kılıçlarla etrafa aldırış etmeden şehrin merkezinde yürüdüğü anlar yer alıyordu. Tepki çeken görüntülerin hızlıca yayılmasının ardından gerçek ortaya çıktı. 3 kişinin bir dizi yapım ekibinden olduğu ve elindeki kılıçların tahta olduğu belirtildi. Konuyla ilgili İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da açıklama yaptı.

Sokak ortasında kılıçla yürümüşlerdi! Sosyal medyayı karıştıran görüntülerin sebebi belli oldu

Eskişehir’de gündüz vakti sokak ortasında kılıçla yürüdüğü iddia edilen ve sosyal medya platformlarında paniğe neden olan 3 şahısın set ektibi olduğu çıktı.

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Dün akşam saatlerinde bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan bir video gündem oldu. Paylaşılan videoda, yabancı uyruklu olduğu iddia edilen 3 şahsın sokak ortasında kılıçla yürümesi tepkilere yol açtı. Yapılan açıklamaya göre, “Eskişehir'de yabancı uyruklu üç şahıs, gündüz vakti ellerinde kılıç ile yürüyor “ şeklinde paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, videoda yer alan kişilerin TRT tarafından Eskişehir'de çekilen “Mahsusa Trablus” dizisinin ekibi olduğu söylendi.

Öte yandan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, olayın araştırıldığı ve bahsi geçen 3 şahsın set ekibi olduğu doğrulandı.

BAKAN YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medya üzerinden Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla gezdiklerine dair provokatif paylaşımlar yapılmaktadır. Videodaki gençler bir film şirketinin Türk çalışanları olup ellerindeki tahta kılıçlar çekilen filmde kullanılan malzemedir. Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.

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Eskişehir kılıç İsmail Çataklı
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