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  4. Sokak ortasında silahlı saldırı! Korku dolu anlar kamerada

Sokak ortasında silahlı saldırı! Korku dolu anlar kamerada

10.04.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da kan donduran bir silahlı saldırı olayı yaşandı. Dernek binası önünde bekleyen kişilere, silahla ateş açıldı. Saldırıyı husumetli olan akrabanın yaptığı iddia edilirken, kurşun isabet eden 2 kişi yaralandı. Saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İşte olayın detayları...

Dehşete düşüren olay, 7 Nisan Cuma günü saat 18.00 sıralarında Göztepe Mahallesi'nde bulunan bir dernek binası önünde meydana geldi. Dernek binası önünde sohbet eden grubun yanına yaklaşan cerrahi maskeli ve kapüşonlu kişi, kıyafetinin içinden çıkardığı silahla ateş etti. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği M.Y. ve S.Y. yaralandı.

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YAKALAMAK İÇİN PEŞİNDEN KOŞTULAR

Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, dernek binasından bazıları saldırganı yakalamak için arkasından koştu ancak yakalayamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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AKRABA OLDUKLARI İDDİA EDİLDİ

Ayaklarından yaralandıkları öğrenilen M.Y. ve S.Y. tedavileri için hastaneye kaldırıldı. M.Y. ve S.Y.'yi yaralayan kişinin aralarında husumet olan akrabası olduğu iddia edildi.

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Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin, saldırganı yakalamak için çalışmaları sürüyor.

(DHA)

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Bağcılar silahlı saldırı

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