HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sokakta bulunan bebek yürekleri sızlatmıştı! Annesi bulundu

Sokakta bulunan bebek yürekleri sızlatmıştı! Annesi bulundu

11.05.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'da sokakta terk edilmiş halde bir bebek bulunmuştu. Yürek sızlatan olayın ardından ekiplerin çalışması sonucu bebeğin annesi bulundu. Anne bebeği neden sokağa terk ettiğini açıklarken bebeğin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sokakta bulunan bebek yürekleri sızlatmıştı! Annesi bulundu

1 günlük bebeğini poşetle sokağa terk eden anne yakalandı. Gözaltına alınan kadın bebeğin nikahsız birlikteliğinden dünyaya geldiğini açıkladı. Bebeğini terk etmesine gerekçe olarak ise çevre baskısından korkmasını öne sürdü.

dfsf

BEBEĞİN DURUMU AĞIRLAŞTI

Geçen pazartesi akşam saatlerinde Siverek ilçesi Camikebir Mahallesi'nde yaşayanlar, sokakta poşette yeni doğmuş erkek bebek buldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, bebeği hastaneye götürdü, annesinin bulunması için de çalışma başlatıldı. Siverek Devlet Hastanesi'ndeki kontrolde 1 günlük olduğu belirlenen bebek, durumu iyi olmadığı için Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

1213

ÇEVRE BASKISINDAN KORKUP TERK ETMİŞ

Polis ekipleri ise yapılan araştırmayla bebeği sokağa terk eden annesinin kimliğini belirledi. Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan, ismi açıklanmayan kadının boşandığı ve bebeği de nikahsız birliktelikle dünyaya getirip, çevre baskısından korkarak terk ettiğini söylediği öğrenildi. Emniyette sorgulaması süren kişinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Bebeğin ise tedavisinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alınacağı öğrenildi. (DHA)

sanliurfada-sokaga-terk-edilen-bebegin-annesi-bulundu_9426_dhaphoto2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuzen cinayetinde şok görüntüler! Can çekiştiği anlar kahrettiKuzen cinayetinde şok görüntüler! Can çekiştiği anlar kahretti
Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Son ankette İmamoğlu'nu geride bıraktıMillet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Son ankette İmamoğlu'nu geride bıraktı
2026'ya kadar hava sıcaklığında yeni rekor bekleniyor2026'ya kadar hava sıcaklığında yeni rekor bekleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta bir zam daha! Benzinin litresi...

Akaryakıta bir zam daha! Benzinin litresi...

Düşük faizli konut kredisinde 178 bin lira cepte!

Düşük faizli konut kredisinde 178 bin lira cepte!

Zafer Partisi seçime giremiyor mu?

Zafer Partisi seçime giremiyor mu?

"Mutluluk çubuğu" taktırdı, hayatı altüst oldu

"Mutluluk çubuğu" taktırdı, hayatı altüst oldu

İstanbul'da AVM'de iğrenç olay! Vatandaşlar darp etmişti, yeni gelişme

İstanbul'da AVM'de iğrenç olay! Vatandaşlar darp etmişti, yeni gelişme

Genç kızlara iğrenç teklif! "Ücretsiz kalmak için..."

Genç kızlara iğrenç teklif! "Ücretsiz kalmak için..."

İlginizi Çekebilir

Elektrikler kesilince gelin yanlış damatla evlendi

Elektrikler kesilince gelin yanlış damatla evlendi

Diyet ve spor yapmadan dümdüz bir karın için ipuçları

Diyet ve spor yapmadan dümdüz bir karın için ipuçları

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Spor yerine ev işi! Rakamlar inanılmaz

Spor yerine ev işi! Rakamlar inanılmaz

Sanatçının en ünlü eseriydi! Rekor fiyata satıldı

Sanatçının en ünlü eseriydi! Rekor fiyata satıldı

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.