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Son 94 yılın en sıcak yazı! Böylesi ilk defa görüldü, Bolu’da şaşırtan olay…

23.08.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava sıcaklıkları Türkiye genelinde mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam ediyor. Türkiye genelinde bir çok ilde sıcaklık rekorları peş peşe kırılırken son 94 yılın en sıcak yazının yaşandığı Bolu’dan gelen haberler de dikkat çekti. Yaşanan kuraklık nedeniyle yaz ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde ağaçların yaprakları sararıp döküldü. Yaz yağmurları bu sene etkisini göstermedi endişelendiren detayları uzmanlar paylaştı.

Son 94 yılın en sıcak yazı! Böylesi ilk defa görüldü, Bolu’da şaşırtan olay…

Sıcaklık rekorlarının peş peşe geldiği şu günlerde dikkat çeken bir haber de Bolu’dan geldi. Bolu'da, meteoroloji verilerine göre son 94 yılın en sıcak yaz mevsimi yaşanırken, kuraklık nedeniyle ağaçların yaprakları, sararıp döküldü. Orman mühendisi Barış Bolat, "Bu tarihlerde Bolu'da yaz yağmurları yağardı. Şimdi aşırı sıcaklardan dolayı toprak suya doyamadı. Yeterli besine ulaşamadığı için yapraklar sararmaya başladı" dedi.

Bolu, doğal güzellikleri, tabiat ve milli parklarıyla özellikle yaz aylarında serinlemek isteyen ziyaretçilerin tercihi oluyor. Yüzde 65'i ormanlarla kaplı kentte, bu yaz hava sıcaklıkları 40 dereceleri geçip, son 94 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Meteoroloji verilerine göre rekor sıcaklıkların yaşandığı Bolu'da, özellikle geniş yapraklı ağaçlarda sararmalar başladı. Sararan yapraklar, rüzgarın etkisiyle yere düştü. Sonbahar mevsiminde beklenen durumun ağustos ayında yaşanmasını orman mühendisi Barış Bolat değerlendirdi.

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'TOPRAKTA NEREDEYSE SU KALMADI'

Bolu'nun yeterli yağışı almadığını belirten Bolat, iklimlerin kaydığını ifade ederek, "Normal şartlarda eylül ayı itibarıyla yapraklar sararmaya ve dökülmeye başlar. Tabii bu sıcakların fazla olmasından kaynaklı, iklim de çok değişti. Bunun da etkisi var. Bu tarihlerde Bolu'da yaz yağmurları yağardı normal şartlarda. Bu da ağaçların besin almasını sağlıyor. Şimdi bu aşırı sıcaklardan dolayı toprak suya doyamadı. Toprakta artık neredeyse su kalmadı. Yeterli besine ulaşamadığı için yapraklar sararmaya başladı. Bu da doğal olarak iklimi öne almış oldu. Eylül ayında yaşamamız gereken şeyleri, daha önce yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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'BÖCEK ZARARLARI DA YAPRAKLARIN ERKEN SARARMASINA YOL AÇAR'

Verimin düştüğünü ve böcek zararlarının da arttığını işaret eden Bolat, "Bu sene verim de biraz düşük. Çoğu meyve ağaçlarında meyve de yok. Geçen sene çok verimli olan ağaçlar bu sene o kadar verimli değildir. Bunun da muhtemelen kaynağı aşırı sıcaklar. Ekstra benim gözlemlediğim, fidanlığımdan da kaynaklı olarak gözlemlediğim böcek zararları da çok fazla bu sene. Ekstra böcek zararları da yaprakların erken sararmasına yol açar. Bunu araştırmak gerekiyor. Tamamen suya bağlayamayız ya da böcek zararıdır da diyemeyiz. O yüzden bunun araştırılması gerekiyor. Ama güneşin, iklimin etkisi var mıdır, elbet var" diye konuştu.

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'YEŞİLLİĞİ KAYBETME YOLUNA GİDERİZ'

Barış Bolat, sıcak hava etkisinin uzun süre devam etmesinin, Bolu'nun yeşil iklimine zarar vereceğini ifade ederek, "1 yıl öncesi ile şu an arasında bile çok fark varken, aynı düzende devam ettiğimizde iklim zaten değişiyor, iklim değiştikçe verim de düşecek. Ağaçlar artı kurumaya başlar. Ağaçlar yapraklarından başlar, kabuklarına doğru, köklerine doğru, gövdelerine doğru tamamen kurumaya başlar. Kurumaya başladıkça da Bolu'nun en güzel yönü olan yeşilliği kaybetme yoluna da gideriz" diye konuştu.

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DHA

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