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  4. Son bal bükücü! Ağaç gövdesinden kova kova çıktı, görenler hayrete düştü

Son bal bükücü! Ağaç gövdesinden kova kova çıktı, görenler hayrete düştü

13.10.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir ağacın gövdesini açan köylüler, kova kova balla karşılaştı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kayıtlarda bir kişi, ağaçtan bal çıkartan kişiye "son bal bükücü" dedi.

Alacakaya ilçesine bağlı Halkalı köyünde dere yataklarında suya gelen arıları takip eden köylüler, ilk etapta arıların yuva yaptığı ağaç kovuklarını ve kayalıkları tespit ediyor. Bu yuvaları işaretleyen köylüler, hasat zamanı söz konusu alana giderek arıların yaptığı balı topluyor. Bu çerçevede köylüler daha önce tespit ettikleri bir ağaca geldi. Büyük bir özenle ağaca ve arılara zarar vermeden gövdeyi açan köylüler, kova kova doğal bal ile karşılaştı.

"SON BAL BÜKÜCÜ"

Kovalara doldurulan ballar, daha sonra eve götürüldü. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Kayıtlarda bir kişi tarafından "Görüyorsunuz arkadaşlar, kaymak kaymak", "Son bal bükücü" denildiği duyuldu. (İHA)

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bal Elazığ
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