Son Dakika: 1 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

1 Mart 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 69 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 9 bin 891 oldu.

5 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 578 bin 181'e yükseldi.

Toplam test sayısı 33 milyon 305 bin 552'ye ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 711 bin 479, vefat sayısı 28 bin 638, ağır hasta sayısı 1215 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

28 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (28 Şubat) koronavirüs nedeniyle 66 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 8 bin 424 olarak açıklanmıştı.





