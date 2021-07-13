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Son Dakika: 13 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

13.07.2021 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Temmuz 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 46 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 6 bin 285 oldu. En yüksek aşılama oranına sahip iller ise Muğla, Çanakkale, Kırklareli ve Edirne oldu. İşte 13 Temmuz koronavirüs tablosunda son durum...

Son Dakika: 13 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

13 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı.

Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladıSon Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte 234 bin 439 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 5 bin 162 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 1. doz aşılama ortalama yüzde 61,56 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 29 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 59 milyon 471 bin 472’a yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 82,9 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA BİTLİS'TE

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 32,2 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis’i sırasıyla Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Ağrı takip etti.

"ZAMAN KAYBETMEDEN AŞIMIZI OLALIM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Vaka sayısının geçen haftaya göre en çok arttığı ilk 5 ilimiz, Siirt, Ağrı, Hakkari, Antalya ve Van. Zaman kaybetmeden aşımızı olalım." ifadelerini kullandı.

13 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

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12 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (12 Temmuz) koronavirüs nedeniyle 49 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 5 bin 404 olarak açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı
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