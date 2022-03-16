HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: 16 Mart koronavirüs tablosu belli oldu

Son dakika: 16 Mart koronavirüs tablosu belli oldu

16.03.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeler duyuruldu. Son 24 saatte Türkiye'de 22 bin 345 kişi koronavirüse yakalandı, 118 kişi ise hayatını kaybetti. İşte koronavirüs verileriyle ilgili son durum...

Son dakika: 16 Mart koronavirüs tablosu belli oldu

Son dakika... Sağlık Bakanlığı tarafından, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son duruma ilişkin veriler paylaşıldı. 16 Mart 2022 Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.

İşte güncel koronavirüs tablosu:

W

15 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

15mart

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balkondan komşularına ateş eden kadın iki kişiyi vurduBalkondan komşularına ateş eden kadın iki kişiyi vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe açıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe açıkladı
Rusya: 'Bu savaşı durduruyoruz'Rusya: 'Bu savaşı durduruyoruz'
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta indirim rüzgarı! Bir indirim daha yolda...

Akaryakıtta indirim rüzgarı! Bir indirim daha yolda...

Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

Siyasete döneceği konuşulan Tansu Çiller’den bomba açıklama!

Siyasete döneceği konuşulan Tansu Çiller’den bomba açıklama!

ORC son seçim anketini açıkladı! Sürpriz sonuçlar…

ORC son seçim anketini açıkladı! Sürpriz sonuçlar…

Putin'i kızdıracak itiraf! 'Gerçeği söyleyeceğiz'

Putin'i kızdıracak itiraf! 'Gerçeği söyleyeceğiz'

Kanser sanılmıştı, yıllardır böyle yaşamış! 'Bir daha yemem'

Kanser sanılmıştı, yıllardır böyle yaşamış! 'Bir daha yemem'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.