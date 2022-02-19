Son Dakika: 19 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 19 Şubat 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 462 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 80 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 96 bin 664 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,92, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,83 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 144 milyon 799 bin 530 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

19 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

18 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (18 Şubat) koronavirüs nedeniyle 264 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 87 bin 411 olarak açıklanmıştı.

MOLNUPİRAVİR AÇIKLAMASI

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı ağırlıklı devam eden ve vakaların genelde hafif seyrettiği salgının toplum üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkilerini en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın risk grubundaki hastalara dağıtımına başlandı." ifadelerini kullandı.

Omicron varyantı ağırlıklı devam eden ve vakaların genelde hafif seyrettiği salgının toplum üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkilerini en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın risk grubundaki hastalara dağıtımına başlandı. pic.twitter.com/9lBtIpHH7M — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 19, 2022



