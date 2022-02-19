HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: 19 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 19 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

19.02.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 19 Şubat Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 278 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 80 bin 454 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı ağırlıklı devam eden ve vakaların genelde hafif seyrettiği salgının toplum üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkilerini en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın risk grubundaki hastalara dağıtımına başlandı." dedi.

Son Dakika: 19 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 19 Şubat 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 462 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 80 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 96 bin 664 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,92, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,83 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 144 milyon 799 bin 530 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

19 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

FL-P9YIWQAsmYpL

18 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (18 Şubat) koronavirüs nedeniyle 264 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 87 bin 411 olarak açıklanmıştı.

FL5H71fXIAQ_X-9

MOLNUPİRAVİR AÇIKLAMASI

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı ağırlıklı devam eden ve vakaların genelde hafif seyrettiği salgının toplum üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkilerini en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın risk grubundaki hastalara dağıtımına başlandı." ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sünnet düğününde birden fenalaşmıştı! Ölüm nedeni belli olduSünnet düğününde birden fenalaşmıştı! Ölüm nedeni belli oldu
Ayrılıkçı lider Puşilin sıcak bölgeden açıkladı: Durum savaşa gidiyorAyrılıkçı lider Puşilin sıcak bölgeden açıkladı: Durum savaşa gidiyor
Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına AK Parti ve MHP'den ilk yorum! "Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına AK Parti ve MHP'den ilk yorum! "
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Sağlık Bakanı son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Armağan Çağlayan'a katılmıştı! Estetikle bambaşka biri oldu

Armağan Çağlayan'a katılmıştı! Estetikle bambaşka biri oldu

Bakan Bilgin duyurdu! Migros çalışanlarıyla ilgili harekete geçildi

Bakan Bilgin duyurdu! Migros çalışanlarıyla ilgili harekete geçildi

Ali Babacan: 'Erdoğan at dedi, olmaz dedim!'

Ali Babacan: 'Erdoğan at dedi, olmaz dedim!'

Beylikdüzü'nde anne dehşeti! 4 yaşındaki oğlunu öldürdü

Beylikdüzü'nde anne dehşeti! 4 yaşındaki oğlunu öldürdü

Gazeteci Güngör Arslan'a ofisinde silahlı saldırı

Gazeteci Güngör Arslan'a ofisinde silahlı saldırı

Konya'da feci kaza! Tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 41 yaralı

Konya'da feci kaza! Tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 41 yaralı

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyayı ikiye böldü! Hangi rakamları görüyorsunuz?

Sosyal medyayı ikiye böldü! Hangi rakamları görüyorsunuz?

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Genç kızın eteğinin altını çekti! Yakayı anında ele verdi

Genç kızın eteğinin altını çekti! Yakayı anında ele verdi

Seksi pozlarını satarak servet kazandı! "Sizin için yaptım"

Seksi pozlarını satarak servet kazandı! "Sizin için yaptım"

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.