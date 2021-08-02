Son Dakika: 2 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

2 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu açıklandı. Güncel tabloya göre iki il daha maviye döndü.

"ARTIŞ HIZI AZALMA EĞİLİMİNDE"

Twitter hesabından güncel tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki artış hızı azalma eğiliminde. Bunu kalıcı hale getirecek olan biziz. Tedbirden taviz vermeden aşınızı olun." ifadelerini kullandı.

Vaka sayılarındaki artış hızı azalma eğiliminde. Bunu kalıcı hale getirecek olan biziz. Tedbirden taviz vermeden aşınızı olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Hx8eKAPuM9 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 2, 2021

2 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

1 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (1 Ağustos) koronavirüs nedeniyle 96 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 20 bin 890 olarak açıklanmıştı.





