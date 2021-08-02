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Son Dakika: 2 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

02.08.2021 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Ağustos Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 91 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 22 bin 898 oldu. En yüksek aşılama oranına sahip iller ise Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artış hızı azalma eğiliminde. Bunu kalıcı hale getirecek olan biziz. Tedbirden taviz vermeden aşınızı olun" dedi.

Son Dakika: 2 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

2 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu açıklandı. Güncel tabloya göre iki il daha maviye döndü.

"ARTIŞ HIZI AZALMA EĞİLİMİNDE"

Twitter hesabından güncel tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki artış hızı azalma eğiliminde. Bunu kalıcı hale getirecek olan biziz. Tedbirden taviz vermeden aşınızı olun." ifadelerini kullandı.

2 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

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1 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (1 Ağustos) koronavirüs nedeniyle 96 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 20 bin 890 olarak açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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