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Son Dakika: 22 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

22.07.2021 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Temmuz 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 52 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 9 bin 586 oldu. Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 22 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

22 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.

İŞTE 22 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

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BAKAN KOCA: SON ZAMANLARIN EN YÜKSEK VAKA SAYISINA ULAŞTIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz. Tedbirinizi alın aşınızı olun. Bu toplumsal sorumluluğumuz.

21 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (21 Temmuz) koronavirüs nedeniyle 59 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 8 bin 151 olarak açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca
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