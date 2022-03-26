Son dakika: 26 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika haberine göre 26 Mart 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Sağlık Bakanlığ tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 267 bin 848 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 849 kişinin testi pozitif çıktı, 70 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 17 bin 673 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,32, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,07 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 751 bin 309 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

26 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

25 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (25 Mart) koronavirüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 15 bin 303 olarak açıklanmıştı.





