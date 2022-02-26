Son dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 26 Şubat 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 421 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 85 bin 552 oldu.

"BU ORAN, CİDDİ BİR BAŞARIDIR"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "%85’imiz ikinci doz aşımızı yaptırmış durumdayız. Bu oran, ciddi bir başarıdır. Hatırlatma dozu aşılarında ise önemli ihmaller var. Oysa hatırlatma dozu, geldiğimiz noktada önemini artırıyor. Çünkü dünya salgınla mücadelede ağırlığı aşıya vermeye başladı." ifadelerini kullandı.

%85’imiz ikinci doz aşımızı yaptırmış durumdayız. Bu oran, ciddi bir başarıdır. Hatırlatma dozu aşılarında ise önemli ihmaller var. Oysa hatırlatma dozu, geldiğimiz noktada önemini artırıyor. Çünkü dünya salgınla mücadelede ağırlığı aşıya vermeye başladı. pic.twitter.com/uNnG916bYb — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 26, 2022

26 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

25 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (25 Şubat) koronavirüs nedeniyle 266 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 71 bin 736 olarak açıklanmıştı.





