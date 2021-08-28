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Son Dakika: 28 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

28.08.2021 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Ağustos Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 245 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 17 bin 912 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tabloya kaç kişi bakacak? Salgın gündemiyle yaşamaya alıştık. Salgının gerektirdiği tedbirler konusundaysa alışkanlıklar sıkı değil. Tabloya her gün bakın. İhmal edilen tedbirleri hatırlamanıza yardımcı olur. Ertelemişseniz aşıyı gündeme almanızı sağlar." dedi.

Son Dakika: 28 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

28 Ağustos 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 290 bin 186 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 12 bin 175 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,81, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58,84 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 92 milyon 710 bin 374'e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Muş, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

"TABLOYA HER GÜN BAKIN"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Fahrettin Koca, "Tabloya kaç kişi bakacak? Salgın gündemiyle yaşamaya alıştık. Salgının gerektirdiği tedbirler konusundaysa alışkanlıklar sıkı değil. Tabloya her gün bakın. İhmal edilen tedbirleri hatırlamanıza yardımcı olur. Ertelemişseniz aşıyı gündeme almanızı sağlar." dedi.

28 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

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27 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (27 Ağustos) koronavirüs nedeniyle 244 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 18 bin 340 olarak açıklanmıştı.

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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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