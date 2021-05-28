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Son Dakika: 28 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

28.05.2021 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 164 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 773 oldu. İşte 28 Mayıs koronavirüs tablosunda son durum...

Son Dakika: 28 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 162 Kovid-19 testi yapıldı. 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 656 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1454 oldu, 12 bin 284 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 83 bin 99'a yükseldi.

Toplam test sayısı 53 milyon 478 bin 278'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 228 bin 322, vefat sayısı 47 bin 134 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İŞTE 28 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

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27 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (27 Mayıs) koronavirüs nedeniyle 183 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 8 bin 426 olarak açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı

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