SON DAKİKA | 29 kişi can vermişti! İfadeler ortaya çıktı: Çöp dökmeye çıktı, hayatı kurtuldu

Son dakika haberine göre Beşiktaş’ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangın sonucu 29 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 8 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gece kulübündeki yangın sonrasında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin ve çalışanların emniyette verdikleri ifadeler ortaya çıktı.

Kulübün eski sahibi olan şimdiki organizasyon ve tadilat işlerinden sorumlu olan şüpheli Şehzade Ş. ifadesinde, Ramazan ayından önce tadilat için şirketlerle görüştüğünü söyledi. Mekana gelip projeyi çizdiklerini, demir ve loca işlerini Kahraman E.'ye dekoratif ve marangozluk işleri için de Ramazan A.'ya vermek istediğini söyledi. Şehzade Ş., "Demir ve loca işini yaklaşık 12 milyon TL'ye dekorasyon ve marangozluk işleri için yaklaşık 6 milyon TL'ye anlaştık. Tadilattan önce iş yerinde olan ve kullandıkları eşyaları dışarı çıkardık. Diğer işleri marangoz ve demirci yapacaktı. Biz projenin uygulaması için kendi işimizi yaptıktan sonra iş yerini Kahraman beye teslim ettik. Kahraman beyle Çağatay bey yaklaşık 15 gün birlikte çalıştı. İşler ilerleyince bir yandan marangozlar işe başladı. bildiğim kadarıyla 4-5 gün birlikte çalıştılar. Kahraman bey alt katın kasalarını bitirdi. Loca kısmını yapıyordu. Son 3 gün sahneciler de çalışmaya başladı. Olay günü sahnecilerin son günüydü, onların işi bitecekti" dedi.

"YOĞUN DUMAN VE ATEŞ OLMASI SEBEBİYLE İÇERİYE GİREMEDİK"

Kulübün diğer ortağı olan Mehmet Menduh C. kağıt üzerinde ortak olduğunu aslında kulübün muhasebesine baktığını söyleyerek, “Olay günü muhasebe katındaki odamda otururken Kahraman E. odama gelerek, 'Ağabey yangın var herhalde' dedi. Ben hemen odamdan dışarı çıktım. Arka iç kısımda marangoz olarak çalışan Ercan Erkan'ı elindeki yangın tüpüyle yangına müdahale ederken gördüm. Daha sonra ben ofise geri girdim. Bu esnada elektrikler gitti. Ortamı yoğun duman sardı. Muhasebenin yanında bulunan ofisten yan taraftaki mağazaya açılan bir kapı var. Bu kapının anahtarı benim odamda bulunur. Bu anahtarı cep telefonu ışığıyla bulunduğu yerden aldım. Kapıyı açarken Kahraman ve Salim yanıma geldi. Kapıyı açıp kendimizi dışarı attık. İş yeri içerisinde yoğun duman ve ateş olması sebebiyle içeriye girip müdahalede bulunamadık. İş yerinde bulunduğum sırada içeride kimlerin bulunduğundan haberim yoktu" diye konuştu.

"O GÜN İŞ YERİ ÇALIŞANLARI DA VARDI"

Taşeron firmalardan mobilya tasarım şirketinin sahibi olan şüpheli Kahraman E. de ifadesinde Razaman ayının 2. günü çalışmaya başladıklarını, Masquerade çalışanlarının da bir yandan işyerinde bulunan ses izolasyon malzemelerini söktüklerini, 17 gün çalıştıklarını, daha sonra işin yetişmeyeceği düşüncesiyle mobilyacıların da işe başladığını, 5 gün de onlarla çalıştıklarını söyledi.

Olay günü kaynak ustasına yapması gereken işi söyledikten sonra odaya geçtiğini, birden iş yerinde olanların bağırdığını, iş yerinin alt katında alev ve duman gördüğünü, muhasebe odasının kapısına vurarak içerdekileri çağırdığını, "Yangın var" diye bağırdığını anlattı. Kahraman E. "Kadir, Salim ve Mehmet Menduh C'nin dışarı çıktılar. Bu sırada suriye uyruklu Ahmet Medhuş'un elinde yangın tüpü ile yangın alanına doğru koştuğunu gördüm. Sonra kapının önünde bulunan kepenkleri açtılar ve dışarı çıktık Dışarıdayken Ercan Erkan ağabeyin de dışarı çıktığını gördüm. İşyerinin alt katının çıkış kapısından dumanlar çıkmaya başladı. Bunu alevler takip etti. Alevlerden biranan 3. katındaki pençeler patladı. İçeride kalanlara yardım etmek istedik ancak o kadar yoğun bir duman vardı ki yanına yaklaşmak bile mümkün değildi. Genellikle her gün 12-13 kişi çalışıyorduk. Ancak o gün iş yeri çalışanlarının da olay yerinde olduğunu, sahneciler ve ahşapçıların sayısının çok fazla olduğunu gördüm. Bu yüzden de ölü sayısının fazla olduğunu düşünüyorum" dedi.

"MAĞAZA KAPISINDAN DIŞARI ÇIKTIM"

Kulüp çalışan Salim A., ifadesinde “Arkadaşlarım olan Mehmet Menduh C, Kadir Y'la birlikte iş yerinin üst katında bulunun muhasebe ofisinde kahvaltı yapıyorduk. Odamızın kapısı çok şiddetli bir şekilde vurulmaya başladı. Hemen kapıyı açtım. Kapıda işyerinin tadilat işini yapan Kahraman E. vardı, 'Yangın var, yangın' diye bağırmaya başladı. Birden şoka girdi. Bir yandan alt kata baktım. Tadilat işi yapan ustaların ellerinde yangın tüpleriyle çıkan yangını söndürmeye çalıştıklarını gördüm. Bu sırada elektrikler kesildi. İş yerini duman kapladı. Alev görmedim. Ben odada bulunan bilgisayarımı ve telefonumu aldım. Mehmet C. dışarı çıkmam için bana yardımcı oldu. Ben de mağaza kapısından dışarı çıktım. Odada bulunan hepimiz dışarı çıktık" dedi.

ÇÖPLERİ DÖKMEK İÇİN ÇIKTI HAYATI KURTULDU

Tadilat dolayısıyla personelin izne ayrıldığını anlatan Masqerade çalışanı E.E, "Olaydan bir gün önce personel müdürü çalışanların olduğu gruptan, 'Yarın herkes 11.00'de dükkanda olsun' diye mesaj attı. Ben de dediği saatte iş yerine gittim. OÇay ocağında çay içiyorduk" dedi. Olay anında çöpleri dökmek için dışarı çıktıklarını ve döndüklerinde alevlerin üstüne geldiğini anlatan E.E, "Mobilyacıların kestiği sunta ve tahta molozlarını ben, Zafer, Nihat ve Ahmet Kartal'la birlikte iş yerinin dışında bulunan çöp konteynırına atmaya gittik. Molozları attıktan sonra iş yerine geri göndük. Arkadaşlarımızdan Ahmet Kartal önden işyerine girdi. Ben, Nihat ve Zafer arkasından gidiyorduk. Birden işyerinin kapısından büyük bir alev geldi. Ahmet içeride kaldı çıkamadı. Biz de hemen dışarı kaçtık. Kapıdan gelen büyük alevler neticesinde iş yerinde çok kısa sürede büyük yangın çıktı" dedi.

"KAĞIT ÜZERİNDE ORTAĞIM"

Şirket sahibi olan Fatma D. ise ifadesine eniştesi olan Şehzade Ş. borçları sebebiyle kağıt üzerinde ortak olarak göründüğünü söyleyerek "Eniştem Şehzade borçlarını kapattıktan sonra benden bu hisseyi alacaktı" dedi.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





