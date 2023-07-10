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SON DAKİKA | Türkiye ve İsveç mutabakata vardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğini Meclis'e getirecek

10.07.2023 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinden mutabakat çıktı. İsveç'in, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi. Zirve sonrası açıklamada bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye, İsveç ve NATO'nun anlaşmaya vardığını duyurdu. Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliği kararını Meclis'e götüreceğini açıkladı. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Türkiye ve İsveç mutabakata vardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğini Meclis'e getirecek

Son dakika haberine göre Türkiye, İsveç ve NATO'nun Vilnius'taki üçlü görüşmesi sonrası ilk açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, zirve sonrası mutabakata varıldığını açıkladı.

İSVEÇ'TEN TÜRKİYE'YE AB DESTEĞİ

İsveç'in görüşmede, terör örgütü YPG/PYD ve FETÖ'ye destek vermeyeceğini yinelediği bildirildi.

Ayrıca İsveç'in, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi.

Görüşmede, müttefikler arasında savunma ticaret ve yatırımlarında yaptırım olmaması ve engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmakta mutabık kalındı.

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Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini TBMM’ye sevk edeceği ve onaylanması için yakın işbirliği içinde olacağı bildirildi.

Üst düzey Türk yetkili, Vilnius'taki üçlü toplantıda Türkiye'nin, yaptırımların kaldırılması ve vize serbestisi dahil AB sürecine ilişkin tam destek aldığını bildirdi.

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MUTABAKATA VARILDI

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 3'lü zirve sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye, İsveç ve NATO arasında mutabakata varıldığını duyurdu.

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç’in NATO üyeliği kararını Meclis'e götüreceğini söyledi.

Stoltenberg, “Türkiye ve İsveç’in endişelerini göz önüne alarak ortak bir yol bulduk” ifadelerini kullandı.

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NATO TARİHİNDE BİR İLK

“İsveç, AB konusunda Türkiye’ye destek verirse bu bizim için iyi olacaktır” diyen Stoltenberg, Türkiye ile İsveç arasında ikili güvenlik mekanizması kurulacağını bildirdi.

NATO tarihinde ilk kez Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atanacağını açıklayan Stoltenberg, “Türkiye ve İsveç terörle mücadele konusunda işbirliği yapacak” dedi.

Stoltenberg, AB üyesi olarak İsveç'in, Türkiye'nin AB sürecini, vize serbestisini ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çabalarını destekleyeceğini söyledi.

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