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  4. SON DAKİKA | 3 Nisan itibarıyla... Dışişleri duyurdu: Türkiye, hava sahasını kapattı! O uçaklar...

SON DAKİKA | 3 Nisan itibarıyla... Dışişleri duyurdu: Türkiye, hava sahasını kapattı! O uçaklar...

05.04.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı flaş gelişmeyi duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA | 3 Nisan itibarıyla... Dışişleri duyurdu: Türkiye, hava sahasını kapattı! O uçaklar...

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı, Türk hava sahasının, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatıldığını duyurdu. İşte kararın gerekçesi ve geçerli olması öngörülen tarih...

"3 NİSAN İTİBARIYLA KAPATILMIŞTIR"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır. Söz konusu karar, Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLECEKTİR"

Açıklamanın devamında "İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir." denildi. (DHA/İHA)


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