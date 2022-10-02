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Son Dakika: Altılı masa toplantısı sonrası 6 siyasi parti genel başkanından ortak açıklama: En kısa sürede...

02.10.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 6'lı masada ikinci turun ilk görüşmesi sona erdi. Görüşme CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Gültekin Uysal, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun bir araya geldiği toplantı sonrası beklenildiği üzere 6 siyasi parti genel başkanından ortak açıklama geldi. İşte açıklamanın detayları...

Son Dakika: Altılı masa toplantısı sonrası 6 siyasi parti genel başkanından ortak açıklama: En kısa sürede...

Son dakika haberi: 6'lı masanın CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı sona erdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ilk tur toplantılarının ardından 42 gün sonra yeniden bir araya geldi. Liderler, bugün saat 14.00'te CHP Genel Merkezi'nde buluştu. Liderler Buluşması'ndan sonra ortak açıklama yapıldı. İşte detaylar...

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Toplantıda, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritası için bir komisyon kurulacağı ve yayımlanacak ortak metinde somut adımların yer alacağı belirtilmişti. İşte 6 siyasi parti genel başkanının ortak açıklaması:

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6'lı masa

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